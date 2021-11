Les girafes ont-elles plus de risques d'être frappées par la foudre?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Focus

Les girafes adultes peuvent mesurer jusqu'à 5,5 mètres de haut et vivent, à l'état sauvage, dans les savanes de douze pays africains. La foudre, elle, s'abat plus facilement sur tout ce qui est en hauteur dans un espace ouvert. Ces deux informations réunies poussent le commun des mortels à se questionner: les girafes sont-elles plus à risque que les autres animaux de se faire foudroyer lorsqu'il y a de l'orage?

Luis Villazon, zoologiste de formation et éducateur scientifique et technologique, formule sa réponse dans un article de Science Focus. Selon lui, il est «très peu probable que les girafes soient frappées par la foudre». Mais si l'événement ne risque quasiment pas de se produire, c'est pour une simple et bonne raison: la foudre et les girafes sont deux choses rarement réunies.

Les cinq cas connus

Luis Villazon rapporte qu'il n'existe que cinq frappes de foudre mortelles sur les girafes connues et bien documentées à ce jour. Entre 1996 et 1999, la réserve animale située près de Krugersdorp, en Afrique du Sud, a vu deux de ses girafes perdre la vie lors d'un orage. En 2003 et 2019, l'incident s'est répété, mais cette fois-ci au Disney's Animal Kingdom puis au Lion Country Safari de Loxahatchee, en Floride. En 2010, dans une réserve de chasse sud-africaine, une girafe a une fois de plus été retrouvée morte foudroyée.

Luis Villazon a alors fait les calculs: avec une population mondiale de girafes d'environ 140.000 membres entre 1996 et 2010, cela représente 0,003 décès pour 1.000 girafes par an. Ce risque est donc faible, mais il reste 30 fois supérieur au taux de mortalité des êtres humains touchés par la foudre aux États-Unis.

Selon Live Science, les chiffres manquent pour répondre à la question que nous nous posons ici. L'ingénieur électricien Chandima Gomes est le seul à avoir apporté une réponse claire, devenant l'un des plus grands experts en sécurité contre la foudre. Selon lui, les grands animaux comme les éléphants et les girafes peuvent être touchés par des éclairs latéraux –qui rebondissent après avoir heurté un objet avant de frapper la tête de l'animal. Ils peuvent également souffrir d'un dégât collatéral s'ils se trouvent à proximité directe d'un arbre touché par la foudre.