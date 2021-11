Le Royaume-Uni reconnaît les poulpes et les homards comme des êtres sensibles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Business Insider

Ils font partie des céphalopodes (une catégorie de mollusques) et des décapodes (les crustacés possédant cinq paires de pattes). Les poulpes, les calmars, les crevettes ou encore les homards ont été identifiés comme des «êtres sensibles» par la London School of Economics and Politicial Science. Un examen indépendant avait été commandé par le gouvernent britannique afin de déterminer si ces invertébrés étaient dotés d'une certaine sensibilité. Cette demande s'inscrit dans le projet de loi sur la protection des animaux au Royaume-Uni, Animal Welfare (Sentience) Bill.

Mais qu'est-ce que la sentience? C'est «la capacité d'éprouver des sensations telles que la douleur, le plaisir, la faim, la soif, la chaleur, la joie, le confort et l'excitation», rapporte l'étude. Pour poser ce diagnostic, 300 études sur les céphalopodes et les décapodes ont été examinées. Les décapodes comprennent des animaux comme les crabes, les homards, les crevettes et les écrevisses, et les céphalopodes les poulpes, les calmars et les seiches. Le gouvernement britannique a annoncé qu'ils relèveraient désormais du projet de loi sur la protection des animaux.

Protéger les animaux en dehors de la science

«Je suis ravi de voir le gouvernement mettre en œuvre une recommandation centrale du rapport de mon équipe», commente Jonathan Birch, chargé de l'étude à la London School of Economics. Selon lui, les poulpes et autres céphalopodes sont protégés par la science depuis des années, mais pas en dehors jusqu'à présent. La nouvelle réglementation devrait changer la donne.

Dans le rapport, plusieurs notes ont été glissées afin de garantir le bien-être de ces animaux, comme l'interdiction de vendre des crabes et des homards vivants à des personnes qui ne seraient pas qualifiées. Il est également recommandé d'interdire les méthodes d'abattage telles que l'ébouillantage et le démembrement vivant.

Faire bouillir des crustacés vivants est déjà une méthode bannie en Suisse et en Nouvelle-Zélande.