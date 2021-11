Les Républicains courent-ils tous derrière Ciotti, qui court derrière Zemmour?

Si ça continue, je me verrais bien voter pour le Parti animaliste

[BLOG You Will Never Hate Alone] Peu emballé par les profils des candidats à l'élection présidentielle, j'en viens à me demander si je ne devrais pas voter pour un parti qui soutient la cause animale.

Laurent Sagalovitsch — 17 novembre 2021 — Temps de lecture : 3 min