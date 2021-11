Les migraines sévères d'un homme ont disparu grâce à un régime de plantes vertes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent de migraines, une maladie extrêmement complexe à analyser et à combattre. Un patient âgé de 60 ans a trouvé sa solution miracle: un régime à base de plantes composé essentiellement de légumes à feuilles vert foncé. Lui qui souffrait de migraines sévères depuis plusieurs années, le handicapant dans son quotidien et pour son travail, n'en a pas connu depuis près d'une décennie grâce au régime alimentaire qu'il a adopté. Le cas de ce patient a été rapporté dans la revue BMJ Case Reports.

«Avant de changer mon régime alimentaire, je souffrais de six à huit migraines débilitantes par mois, chacune d'une durée pouvant aller jusqu'à soixante-douze heures. La plupart du temps, j'avais une migraine ou je m'en remettais», explique ce photographe qui souhaite garder l'anonymat. Dans les colonnes du Guardian, il confie avoir été désespéré car les médicaments ne lui faisaient aucun effet. Il s'est alors tourné vers une clinique spécialisée dans la santé via le mode de vie, basée à New York.

Sur place, il lui a été prescrit un régime alimentaire à base de plantes riches en nutriments et surtout faibles en produits inflammatoires (comme les féculents, produits laitiers et viande rouge). Les légumes à feuilles vert foncé, les haricots et les smoothies verts, ainsi que les fruits et les flocons d'avoine remplacent désormais ses médicaments. «Je n'ai pas eu de migraine depuis sept ans», explique l'homme, ajoutant ne plus se sentir prisonnier de son corps.

Un cas isolé?

Si les migraines sévères de ce patient ont disparu après trois mois de ce régime alimentaire, les médecins ne peuvent pas encore généraliser ce traitement et encore moins en faire une solution miracle. Gunter Kuhnle, expert en nutrition et sciences alimentaires à l'université de Reading, en Angleterre, a déclaré qu'«il s'agit d'un cas isolé. Il est donc impossible de généraliser les conclusions. La migraine est une maladie débilitante et il est important de trouver des moyens de la traiter et de la gérer».

L'expert en nutrition reconnaît que les légumes à feuilles vert foncé ont des composées bioactifs pouvant jouer un rôle dans la gestion de certaines maladies, «mais pour faire des déclarations et des recommandations définitives, beaucoup plus de recherches sont nécessaires». Le diététicien Duane Mellor, chargé d'enseignement supérieur à la faculté de médecine de l'université d'Aston, en Angleterre, va dans le même sens que son confrère. Ce résultat est «intéressant», mais «ne peut pas être considéré comme une solution pour toutes les personnes souffrant de migraines».