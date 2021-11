JAL-Pro, un outil de publication d’annonces légales au service des experts-comptables

La publication d’une annonce légale est une formalité indispensable pour les entreprises. Elle vise à rendre publiques les différentes étapes de la vie d’une société.

Aux différentes étapes de la vie d’une société

Publiée dans un journal spécifique et situé dans le même département que le siège social de la société, l’annonce légale doit comporter plusieurs informations-clés. La dénomination sociale, la forme de l’entreprise, le montant de son capital social et l’adresse de son siège social doivent notamment y figurer.

Cette démarche s’effectue au moment de la création de l’entreprise, après la rédaction de ses statuts. Elle est aussi nécessaire en cas de modification des statuts, s’il y a par exemple une augmentation ou une diminution du capital, ou encore si la raison sociale change. Enfin, une annonce légale doit être publiée en cas de cessation d’activité de l’entreprise.

Quasiment toutes les sociétés sont soumises à cette formalité, qu’il s’agisse de créer une société par actions simplifiée (SAS), une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), une société anonyme (SA), ... Seules les entreprises individuelles, les entreprises individuelles à responsabilité limitée et les microentreprises en sont exemptées.

Des experts-comptables, des avocats et des notaires habilités

Afin d’éviter toute erreur, les créateurs et chefs d’entreprises ont tout intérêt à passer par des professionnels du droit et du chiffre. Au moment de la création de l’entreprise, cette tâche peut être réalisée par le professionnel chargé de la rédaction des statuts de la société. Il peut s’agir d’un avocat spécialisé en droit des affaires. Comme les avocats, le notaire est également habilité à rédiger des actes juridiques et peut donc publier l’annonce légale.

Un expert-comptable aussi s’en charger, à condition que l’entreprise s’engage à l’employer pour la gestion future de sa comptabilité. En cas de modification des statuts de l’entreprise par exemple, le chef de la société pourra également s’adresser à des professionnels du droit et du chiffre qu’ils soient employés en interne, au sein du service juridique de l’entreprise par exemple, ou en externe.

Mais la publication des annonces légales n’est pas réservée qu’aux entreprises. Dans le cas d’un changement matrimonial ou d’une acceptation de succession à concurrence de l’actif net (c'est-à-dire sans avoir à payer les dettes dont le montant est supérieur à la valeur de l’héritage), les particuliers sont aussi soumis à cette obligation. lIs peuvent alors faire appel à un notaire.

Un service simple, rapide et efficace

Pour toutes ces situations, JAL-Pro propose un service efficace de publication d’annonces légales, à destination des professionnels du chiffre et du droit. Ceux-ci doivent créer leur compte JAL-Pro afin d’effectuer la publication. Ils bénéficient alors de plusieurs options de rédaction: la saisie libre à l’aide d’un simple copié-collé ou le recours à un formulaire dédié. Ils peuvent soit choisir le journal où l’annonce légale sera publiée, soit accéder au support le moins coûteux ou le plus rapide grâce à JAL-Pro, sur l’ensemble du territoire français.

Une fois l’annonce publiée, l’attestation de parution est immédiatement générée et disponible pour l’expert-comptable, le notaire ou le juriste chargé de la publication de l’annonce légale. Grâce à son compte en ligne, le professionnel dispose aussi d’un outil regroupant tous ses clients et son historique de commandes, ce qui lui permet d’effectuer un suivi de ses publications.

En simplifiant considérablement la publication d’annonces légales, JAL-Pro offre aux professionnels un gain de temps considérable. Ils peuvent ainsi le consacrer à la réalisation de tâches à plus haute valeur ajoutée, comme des missions de conseils ou de stratégie.

Crédit photo: Pexels