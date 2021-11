10 curiosités à découvrir au fond des océans

Temps de lecture: 4 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelles sont les choses les plus terrifiantes à propos de l'océan?»

La réponse de Jokab, ancien chercheur:

1. Un bruit bizarre

En juin 2016, plusieurs personnes ont affirmé avoir entendu un étrange bruit émanant des profondeurs de l'océan Arctique. Un bruit tel qu'il aurait fait fuir les animaux du coin, alertant les associations locales de défense de la faune. Ce sont des pêcheurs qui ont d'abord ressenti ces bourdonnements à travers la coque de leur bateau avant que des plaisanciers ne captent à leur tour le signal. À ce jour, malgré une enquête, l'origine du bruit n'a pas pu être expliquée. Brrr bouh.

2. Des calamars géants

C'est généralement ce à quoi on pense automatiquement quand on songe aux abysses: les calamars géants. Ces grosses bestioles vivent à plus de 600 mètres de fond et peuvent atteindre jusqu'à 13 mètres –les femelles sont plus grandes et plus grosses que les mâles. A priori, cette espèce ne se risquerait pas à nous bouffer, mais perso je n'ai pas envie d'aller vérifier.

Un calamar géant échoué sur la plage de Newport Beach (Californie) le 19 janvier 2005. | David McNew / Getty Images / AFP

3. Énormément de bestioles qu'on ne connaît pas

On estime que deux tiers des espèces marines restent à identifier. Aussi, il n'est pas rare de retrouver sur les plages d'ici ou d'ailleurs des animaux gigantesques échoués qu'on est bien en peine d'identifier. Parfois, il s'agit juste de cachalots souffrant de malformations; d'autres fois, ces dépouilles ont clairement l'air d'être des spécimens d'espèces inconnues et terrifiantes. Un peu comme cette espèce d'anguille-dauphin aveugle avec des dents de requin retrouvée sur une plage du Mexique en début d'année.

4. Des ruines sous-marines mystérieuses

Des villes englouties, il y en a un peu partout dans le monde. Mais parmi les plus bizarres, on trouve celles de l'île de Yonaguni, au Japon, dont l'origine remonte à 14.000 ans et dont les structures imbriquées sont surprenantes.

Les ruines présentent même une pyramide de 30 mètres de haut et on n'arrive pas à savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'être humain ou d'une formation naturelle qui ressemblerait à une cité engloutie. Ces ruines ont été englouties il y a 10.000 ans à la fin de la dernière ère glaciaire.

5. Des squelettes de baleine en décomposition

Quand une baleine meurt, ses potes ont tendance à ne pas organiser à proprement parler d'enterrement. Le corps tombe donc là, au fond de l'océan, prêt à être bouffé par des charognards. Dans l'ordre, donc, ce sont les requins qui se servent les premiers, avant que la structure même du squelette ne serve à nourrir pendant des dizaines et des dizaines d'années plein de micro-organismes qui se serviront aussi de la colonne vertébrale pour fabriquer des abris.

Les fonds marins sont ainsi tapis de millions de squelettes d'animaux qui finissent par s'insérer dans le décor et à en devenir partie intégrante. Le carbone dégagé par la décomposition permet aussi la création de micro-climats spécifiques favorables à l'émergence de la biodiversité.

6. Des sous-marins perdus. Plein de sous-marins perdus

Et donc probablement les cadavres décomposés de leur équipage. Rien que les Américains ont perdu plus de soixante-dix sous-marins depuis le début du XXe siècle. Plus inquiétant encore, certains sous-marins disparus transportaient des ogives nucléaires. Au total, neuf sous-marins nucléaires ont été coulés depuis le début de l'ère atomique, dont cinq étaient soviétiques, deux russes et deux autres américains. T'as pas envie de tomber dessus en faisant trempette.

7. Des bases militaires secrètes

La fonte des glaces peut réserver de drôles de surprises. En 2016, elle a ainsi forcé l'émergence d'une base militaire américaine immergée en Arctique, sous les glaces du Groenland. Et que contient-elle, cette base militaire installée pendant la Guerre froide en prévision de l'apocalypse nucléaire avec les Soviétiques? Des têtes balistiques nucléaires, évidemment. Il y a donc un enjeu environnemental immense.

8. Des cimetières sous-marins

Il existe des cimetières sous-marins un peu partout dans le monde –et par cimetières sous-marins, j'entends des cimetières où on a enterré des humains sous l'eau, pas des endroits où plein de bateaux se sont échoués. L'un d'entre eux s'appelle le Neptune Memorial Reef™ et est situé en Floride. Il accueille 700 dépouilles à 15 mètres de profondeur dans un décor de colonnes grecques kitsch pensées pour rappeler l'Atlantide. On espère que dans 1.000 ans les mecs qui tomberont dessus ne croiront pas qu'il s'agit VRAIMENT de l'Atlantide.

9. Des statues qui font flipper

Il existe deux types de statues sous-marines: celles qui ne font pas flipper du tout dans la mesure où elles ont été placées là récemment par des artistes financés par les municipalités, et celles qui font grave flipper parce qu'elles sont là depuis des siècles et des siècles et qu'on retrouve des poissons morts dessus. Au large de l'île de Pâques, des opérateurs touristiques profitent d'un faux moaï immergé pour un tournage et y emmènent les plongeurs.

Le moaï en tuf immergé à 22 mètres de profondeur au large de l'île de Pâques. | Capture d'écran Archéologie rationnelle via YouTube

Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il existe un vrai moaï immergé dans le coin: en 1952, une des statues a en effet été embarquée à bord d'un bateau de la marine chilienne en direction du continent avant de chuter au fond des mers sans qu'il ne soit jamais retrouvé.

10. Des gens qui disent «je suis sous l'eau»

Et ils sont insupportables. Ils disent aussi «je suis charrette», «je suis overbooké», ils suent beaucoup et commencent toutes leurs phrases par «il faut absolument que...». Ce sont sans doute les plus grandes terreurs des abysses. Et je pèse mes mots. Ils font 18 grammes.