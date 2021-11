Mon Petit Placement, l’application pour investir simplement lève 6 millions d’euros!

Permettre aux particuliers d’investir simplement

«Un pas de plus pour Mon Petit Placement dans sa volonté de démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers». C’est par ces mots que Thomas Perret, fondateur de Mon Petit Placement, qualifie la nouvelle levée de fonds que la fintech lyonnaise vient de boucler.

Un an et demi après le lancement de son offre commerciale, la start-up lyonnaise peut se féliciter d’avoir levé une somme de 6 millions d’euros. Pour ce faire, elle a fait appel à l’ensemble de ses investisseurs historiques et a su en séduire de nouveaux, comme Insurtech Capital, Weaving Group, Aonia Ventures et French Founders.

«Notre ambition profonde est de faire passer les Français du statut d’épargnant à celui d’investisseur, en leur proposant tout à la fois un accompagnement personnalisé, des produits hauts de gamme, et la possibilité de faire fructifier leurs capitaux tout en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur», poursuit Thomas Perret.

Les Français plus épargnants qu’investisseurs

Même si la crise sanitaire a grevé le pouvoir d’achat de nombreux Français, ces derniers n’ont globalement jamais mis autant d’argent de côté qu’en 2020. Mais ils ont aussi montré leur propension à laisser dormir cette épargne plutôt qu’à l’investir. En témoignent les collectes record enregistrées sur le livret A.

Entre 2019 et 2020, le montant net placé sur le livret A et le Livret de développement durable solidaire a doublé. Et pourtant leur rendement n’est que de 0,5% depuis février 2020. Soit moins que l’inflation qui atteignait 0,6% en août 2021, selon les données de l’Insee. Concrètement, cela signifie que l’on perd aujourd’hui du pouvoir d’achat lorsqu’on laisse dormir son épargne sur son livret A.

Les options pour faire fructifier son argent ne manquent pourtant pas. Peut-être plus encore dans la période actuelle où l’économie française reprend progressivement des couleurs. Et c’est toute la proposition de Mon Petit Placement: rendre l’investissement haut de gamme accessible aux particuliers. La fintech propose pour cela une application simple et intuitive pour dynamiser son épargne dès 300 euros et accompagne de façon personnalisée chacun de ses utilisateurs.

Et si beaucoup de personnes pensent encore que l’investissement est réservé à des personnes fortunées, il n’en est en fait rien! En réalité, à chaque situation et à chaque profil d’investisseur correspond une répartition d’investissements optimale.

Une application innovante pour investir dès 300 euros

Pour aider tous les Français à passer du rôle d’épargnant à celui, Mon Petit Placement propose un accès rapide, simple et 100% en ligne, à une gamme de produits financiers triés sur le volet par leurs experts.

Mon Petit Placement s’est par ailleurs associé avec des assureurs de renom, comme Generali et Apicil, et la solution est parfaitement sécurisée. Et pour les particuliers qui ont à cœur d’effectuer des placements correspondant à leurs valeurs, des propositions d’investissement spécifiques sont disponibles, comme les portefeuilles Climat, Tech, Relance ou encore Egalité.

L’ouverture d’un compte et l’accès à un placement financier adapté prend seulement dix minutes sur le site de Mon Petit Placement. Les experts de la fintech vous accompagnent et vous orientent vers les investissements les plus adaptés à votre profil, grâce à un questionnaire sur votre situation et vos besoins. Une fois ce formulaire complété, vous recevez un conseil en vidéo ou par téléphone, gratuitement et sans engagement, pour vous orienter vers la stratégie adaptée à votre profil!

Des experts sont par ailleurs joignables à tout moment par mail, par téléphone ou sur le chat du site pour répondre à vos éventuelles questions.

Pour ne rien gâcher, les intérêts de la start-up rejoignent ceux de ses clients. Elle se rémunère seulement lorsque leur placement enregistre une plus-value!

Le concept novateur lancé par Mon Petit Placement a déjà attiré des milliers d’utilisateurs! Alors, pourquoi pas vous?

