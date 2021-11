Comment allier revenus locatifs et niche fiscale

Un statut particulier et avantageux

Loueur en meublé non professionnel (LMNP): que se cache-t-il derrière cette formule un peu obscure? C’est un statut particulier, qui correspond à la location d’un logement meublé et que l’on peut associer à différents types de biens, comme les résidences étudiantes, les résidences de tourisme d’affaires, ou encore les résidences seniors.

L’avantage de ce statut? Il vous permet d’allier revenus locatifs et avantage d’une niche fiscale. Alors pourquoi s’en priver? L’imposition d’un bien immobilier en LMNP ne se fonde pas sur des revenus fonciers, comme dans le cas d’un bien immobilier vide, mais sur des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et correspond à l’activité d’une société. Plus concrètement, pendant le temps de l'amortissement du bien en LMNP, ne payez pas ou très peu d’impôts sur les revenus de la location. «

Avantage supplémentaire: si le logement est neuf, vous pouvez même récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Un régime fiscal personnalisable

Les conditions pour profiter de ce statut sont relativement simples: vous êtes loueur en meublé non professionnel dès lors que vos recettes locatives sont inférieures à 23 000 € par an ou si elles représentent moins de la moitié de la totalité de vos revenus. Si vos recettes locatives dépassent ces montants, vous relevez obligatoirement du statut de loueur en meublé professionnel (LMP), à la fiscalité nettement moins avantageuse et plus complexe.

Le statut LMNP offre deux régimes fiscaux. Soit le Micro BIC: un abattement de 50% s’applique sur les LMNP classiques (l’abattement atteint 71% sur les meublés de tourisme), pour définir le montant du revenu imposable. Soit le régime réel: il permet sur un exercice comptable établi par un expert-comptable d’évaluer le montant des revenus imposables en cas de bénéfice. En l’absence de bénéfices, vous amortirez le bien dans l’exercice comptable et vous ne serez aucunement imposé ou très peu sur vos revenus locatifs pendant plus de 20 ans.

Pour les études de vos enfants

Vous avez encore en mémoire vos années d’études et votre parcours du combattant pour trouver un petit logement meublé en ville, même avec vos parents comme garants. Les choses ne se sont pas arrangées! En 2021, la quête d’un logement étudiant relève plus que jamais d’un chemin de croix, avec plus de 350 000 demandes pour 173 000 places en logement Crous.

Aujourd’hui, si vous avez des projets d’investissements, cette situation est plutôt une aubaine. Avec une surface de 9 mètres carrés au minimum, le logement devra être équipé, mais reste dans des budgets accessibles, parfois inférieurs à 100 000 euros.

Sur des petites surfaces équipées, la solution du bien immobilier en LMNP sera idéale pour des jeunes preneurs, peut-être même vos propres enfants qui, une fois le bac obtenu, rêvent souvent de quitter le nid parental.

Préparer une retraite sereine

Vous faites partie des 68% des Français qui estiment que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement, comme le révèle l’enquête de l’Observatoire de l’épargne et de la retraite en 2020?

Préparez dès maintenant une retraite sereine en vous assurant des revenus complémentaires grâce à un investissement locatif. La fiscalité avantageuse du statut LMNP et la perspective des loyers versés par le locataire vous permet de vous constituer un patrimoine à moindres frais et en limitant votre effort d’épargne personnel.

Crédit photo: gpointstudio