Dunes, sexe et sable et conséquences pour l'environnement

Les Dunes de Maspalomas aux îles Canaries sont bien connues pour être un endroit de cruising –de sexe entre inconnus et en plein air. Elles sont référencées dans de nombreux articles répertoriant les meilleurs lieux pour s'adonner à une activité sexuelle en extérieur puisque leur forme vallonnée offre une multitude de petits espaces à l'abri des regards.

Ces dunes végétales, mobiles et sauvages, très rares en Europe, sont aussi une réserve naturelle protégée depuis 1982 et une aire de repos pour les oiseaux migrateurs. Et l'activité sexuelle des touristes sur celles-ci n'est pas sans conséquences.

En mai 2018, des scientifiques ont étudié près de 300 emplacements sexuels de ces dunes et exposé leurs découvertes dans un article scientifique publié dans le Journal of Environmental Management. Ils ont constaté des dommages sur une dizaine d’espèces de plantes mais aussi sur les animaux qui y vivent comme les lézards.

Mégots, préservatifs et affaissement de terrain

5.800 m2 de dunes ont été complètement modifiés par l’activité sexuelle qui y est pratiquée. Sur le podium des pratiques problématiques: les déchets, en particulier les mégots et préservatifs, l’arrachage de végétation pour se créer un espace plus confortable et enfin le piétinement des personnes pour se frayer un chemin dans les dunes.

La réduction de la végétation perturbe la circulation de la faune et la rend plus exposée aux prédateurs. Certains lézards amateurs de méduses sont décédés après avoir ingéré des préservatifs.

Autre problème, à côté des nids d’amour, on trouve généralement des toilettes à ciel ouvert: urine, matière fécale, papier toilette, lingettes... Plus la dune est éloignée, plus les déchets sont nombreux. Mais quand des sacs-poubelles sont à disposition, ils sont généralement utilisés, précisent les auteurs de l'étude.

«Nous ne demandons pas la fin du sexe en public, nous voulons simplement que les gens soient conscients des conséquences que cela peut avoir», écrit Patrick Hesp, l’un des auteurs de l’article, dans The Conversation.

Le scientifique est optimiste, il estime que les dunes peuvent être sauvées grâce à l'action des politiques locaux. Ainsi, le Masdunas project, lancé en 2018 après les premières découvertes sur le terrain, a déjà permis de nettoyer une partie des dunes. Et de plus en plus de gérants d'hôtels informent leur clientèle des conséquences de cette pratique, affirme Patrick Hesp.