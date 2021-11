Le redoublement est-il un facteur de harcèlement scolaire?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur PLOS Medicine

Il n'est plus à démontrer que la violence scolaire est un fléau. La lutte contre le harcèlement fait d'ailleurs partie des objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations unies dans le cadre de «l'Agenda 2030» ratifié en 2015.

Publiée le 11 novembre dans le cadre d'un numéro spécial de la revue PLOS Medicine sur la santé des enfants dans le monde, une étude portant sur près d'un demi-million d'élèves âgés de 15 à 16 ans et vivant dans 74 pays observe que, par rapport à leur proportion dans les classes, les redoublants courent un risque plus élevé de harcèlement scolaire. Un travail mené par l'équipe de Zuo Xiayun, chercheuse en biostatistique et en épidémiologie à l'université chinoise de Fudan, qui conclut par ailleurs que les filles pourraient être d'autant plus menacées sur certaines formes de violences.

À lire aussi Pour comprendre le harcèlement, il faut se pencher sur les avantages qu'il procure

Plus précisément, grâce à l'analyse des données de 2018 du Programme international pour le suivi des acquis des élèves –la fameuse étude PISA– Xiayun et ses collègues ont pu révéler que, sur 465.146 élèves, 12,25% avaient redoublé, 30,32% se disaient victimes de harcèlement scolaire au cours de l'année écoulée et que les redoublants avaient environ 1,5 fois plus de risque d'être persécutés par leurs camarades.

Si l'analyse par sexe donne des résultats similaires chez les garçons et les filles, elle montre néanmoins que les redoublantes courent plus de risques que les garçons sur certains types de brimades –à savoir les moqueries, les menaces, le chapardage et les bousculades. À noter que l'étude ne permet pas d'établir un lien de causalité entre les deux phénomènes.