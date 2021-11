Avec la commémoration du 11-Novembre, Emmanuel Macron poursuit l'écriture de son roman national

Temps de lecture: 2 min

C'était le dernier 11-Novembre du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a prononcé un discours sous l'Arc de triomphe à Paris, et a célébré le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain. Après avoir enfilé sa tenue de candidat ce mardi lors de son allocution, il a remis ses habits de président pour les cérémonies du 11-Novembre. Lors de cette journée, il a joué sur la force des symboles.

À quoi sert ce genre de commémorations? La communauté nationale peut-elle se réunir autour de tels événements dans l'ambiance décliniste au sein de laquelle nous sommes actuellement?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités David Revault d'Allonnes, chef du service politique au JDD, et Virginie Le Guay, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de sur France 24, en partenariat avec Slate.