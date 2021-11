Pour Noël, McDonald's lance un menu Mariah Carey

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mic

À quelques semaines de Noël, on ne devrait pas tarder à entendre «All I Want For Christmas Is You» dans certaines chaumières et certains centres commerciaux. Le tube de Mariah Carey est la onzième chanson la plus vendue de l'histoire, et détient le record du plus grand nombre d'écoutes en une journée sur Spotify (11 millions le 24 décembre 2018). Love Actually est passé par là: la sortie de cette comédie romantique fin 2003 a indéniablement magnifié la carrière du morceau.

Mariah Carey étant associée à Noël pour le restant de ses jours, McDonald's a décidé d'utiliser son image pour faire venir les fans dans ses restaurants américains avant les fêtes. Du 13 au 24 décembre, la franchise proposera en effet le Mariah Menu, un mini calendrier de l'Avent permettant à sa clientèle de déguster gratuitement (ou presque) les produits préférés de la chanteuse, amoureuse avérée de la franchise au M jaune.

Une case par jour

Pour toute commande supérieure à 1 dollar (0,87 euro) passée sur l'appli McDo, et dans la limite d'une commande par jour, chacun·e se verra offrir un Big Mac (le 13 décembre), un McChicken (le 14), une pâtisserie (le 15)... Un petit geste pour une gigantesque opération de communication, McDonald's n'ayant créé aucun produit original pour l'occasion. Seul un packaging spécial a été imaginé.

Chez Mic, on met en lumière le kitsch éhonté de la campagne promo qui entoure cette campagne du Mariah Menu. Le visuel dévoilé sur Twitter, photomontage montrant une Mariah Carey semblant sortir de l'eau telle une sirène, vaut son pesant d'or:

Mariah’s back for the holiday season and this time, she’s bringing a whole menu with her pic.twitter.com/loeeSfe6k2 — McDonald's (@McDonalds) November 10, 2021

Le même genre d'incrustation paresseuse a été utilisé dans la vidéo de promotion Youtube, où la chanteuse est censée poser dans la neige, devant un restaurant McDonald's plus lumineux qu'un sapin de Noël. Des efforts minimes qui n'empêcheront pas les accros à Mariah Carey, à «All I Want For Christmas Is You» ou à la junk food de se ruer dans l'enseigne la plus proche dès la mi-décembre.