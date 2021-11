Un ancien chasseur d'ovnis du Pentagone fait de mystérieuses révélations

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

Un ancien officier du renseignement du Pentagone, qui se considère comme un lanceur d'alerte sur les ovnis, a fait une déclaration au sujet des objets volants non identifiés qui nous fascinent tant. Dans une interview au magazine GQ, reprise par Futurism, Luis Elizondo suggère que les pilotes qui ont rencontré des ovnis ont subi des brûlures par irradiation.

«Je dois faire attention, je ne peux pas parler trop précisément», énonce-t-il. Luis Elizondo émet cette hypothèse: «Imaginez que vous recevez un rapport d'un pilote qui dise: “Luis, c'est vraiment bizarre. Je volais et je me suis approché de cette chose et je suis rentré à la maison et c'est comme si j'avais eu un coup de soleil. J'ai été rouge pendant quatre jours”.» Pour l'ex-officier du Pentagone, «c'est un signe de radiation», «de brûlure par rayonnement».

La déformation de l'espace-temps

Les déclarations de Luis Elizondo sont souvent remises en question. Ce qui n'empêche pas l'homme de continuer.

Selon lui, des pilotes ayant rencontré des ovnis ont connu «la déformation de l'espace-temps». Des commandants avaient utilisé «cinq minutes de carburant» alors qu'une trentaine de minutes s'étaient écoulées, relate-t-il. Plus un individu se rapprocherait d'un ovni, plus il serait susceptible d'expérimenter «l'espace-temps par rapport au véhicule et à l'environnement».

Luis Elizondo a également déclaré qu'il existait des vidéos inédites des phénomènes étranges.