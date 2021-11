Le Coq & Fils, une «Poultry House» d'exception à Paris

Temps de lecture: 5 min

Spécialités de volailles d'appellation: noire de Challans, caille du Grand Pré, pintade Perle Noire, canette de la Dombes, canard de Rouen, volaille gauloise, de Bresse, cou-nu des vignes de Bourgueil. Elles rôtissent en cuisine devant vous, dans la première salle à manger, où l'on peut découvrir l'artisanat culinaire et les deux chefs en titre au piano, dont Valentin, six ans aux côtés du grand maître cuiseur des volailles pochées entières au bouillon puis rôties à la broche, une splendeur.

La salle du restaurant Coq & Fils. | TheTravelBuds

Les plats du jour à 18 euros

• Le lundi: l'assiette de mac & cheese des fils à la volaille, salade verte

Au Coq & Fils, le mac & cheese des fils à la volaille. | TheTravelBuds

• Le mardi: le coq au vin, tagliatelles aux œufs

Au Coq & Fils, le coq au vin. | TheTravelBuds

• Le mercredi: la poule-au-pot du Coq, légumes de saison, riz pilaf

Au Coq & Fils, la poule-au-pot du Coq. | TheTravelBuds

• Le jeudi: la bouchée à la reine de volaille façon Westermann, godiveaux (hachis de viande en boulettes), champignons et volaille

Au Coq & Fils, la bouchée à la reine de volaille. | TheTravelBuds

• Le vendredi: le poisson du jour rôti aux béatilles, jus de volaille vinaigré, purée de pommes de terre

Au Coq & Fils, le poisson du jour rôti aux béatilles. | TheTravelBuds

Les hors-d'œuvre à picorer tout seul ou à plusieurs

Les abattis: les brochettes de cœur, gésiers et cranberries snackées au raz-el-hanout, 2 pièces (6 euros), les cromesquis de volaille aux épices douces, 4 pièces (9 euros), les foies de volaille rôtis sur tartines croustillantes au raifort, 2 pièces (5 euros), la saucisse de volaille à la plancha, jus de volaille (8 euros).

Au Coq & Fils, les cromesquis de volaille. | TheTravelBuds

Les légumes: le céleri rémoulade, amandes et raisins (6 euros), les betteraves, oranges, vinaigrette à la coriandre (7 euros), les haricots coco, grattons de canard, vinaigrette au citron (9 euros), le hummus de cœurs d'artichauts, crumble au parmesan (6 euros), le poireau hollandaise, salade d'herbes et échalotes frites, un délice (8 euros).

Les shots: le shot de bouillon de volaille à la noix de muscade (2 euros), le shot de crème de volaille, duxelle de champignons (3 euros).

Les classiques: la terrine de volaille, pickles de carottes (8 euros), les rillettes de canard, pickles de chou (7 euros), le foie gras de canard aux 12 épices du chef, chutney de pommes, poires et gingembre (9 euros).

Les z'œufs: l'œuf mimosa à la ventrèche de thon (13 euros), l'œuf scottish, salsa verde au persil, noisettes, citron et huile d'olive (10 euros), l'œuf mayo façon Westermann (8 euros).

Au Coq & Fils, les z'œufs scottish. | TheTravelBuds

Sur le pouce, tous les jours

• Le Poultry House Burger, buns au pain Poujauran, roquette, jus de volaille vinaigré, ananas rôti, chutney à l'ananas confit, frites (16 euros).

Au Coq & Fils, le Poultry House Burger. | TheTravelBuds

• La saucisse de volaille rôtie à la plancha, purée de pommes de terre, jus de volaille, chutney de saison (15 euros).

• La César selon Antoine, salade sucrine, copeaux de parmesan, croûtons, croquettes de volaille, vinaigrette à l'œuf, anchois, vinaigre de Xérès, huile d'olive (17 euros)

Becs sucrés

• L'admirable île flottante, œuf à la neige et crème anglaise aux gousses de vanille Bourbon (14 euros)

Au Coq & Fils, l'île flottante. | TheTravelBuds

Desserts façon hors-d'œuvre à picorer

• Les pruneaux au citron vert, quenelle de Brousse de brebis, romarin, huile d'olive, zestes de citron vert, amandes effilées caramélisées (7 euros)

• La poire pochée au vin blanc d'Alsace et aux épices, crumble aux oranges confites et aux noisettes (6 euros)

• Le shot de chantilly à la pistache et éclats de pistache (3 euros)

• La mousse au chocolat ganachée, marmelade de pamplemousse (9 euros)

• Le Coq'Lonel, sorbet citron vert, émulsion de blanc d'œuf, vodka à l'herbe de bison (10 euros)

• La glace à la vanille et aux épices, sorbets au chocolat noir, à la banane, au citron vert (3 euros la quenelle)

Au Coq & Fils, les desserts à partager. | TheTravelBuds

Qu'est-ce qu'un grand bistrot parisien? Un site, un cadre, un décor, une atmosphère gourmande et des spécialités d'hier et d'aujourd'hui, la mémoire vivante des préparations du répertoire: voici la bouchée à la reine de volaille, le plat le plus vendu au Coq & Fils car disparu des cartes de restaurant, comme le coq au vin et le gratin de macaronis onctueux et ensorcelant à choisir.

En fait la qualité, le bon goût de cet ensemble bienvenu, tentant, généreux est le fruit du métier de Westermann, du legs de sa mère dont il reproduit ses spécialités d'Alsace: la délicieuse saucisse ferme et goûteuse mouillée d'un jus de volaille parfumé enrichi d'un chutney de saison, à coup sûr le plat le plus authentique de la carte de ce Coq si accueillant.

Au Coq & Fils, la saucisse de volaille. | TheTravelBuds

Au bar où l'on peut se nourrir, on guette le jeu mobile des cuissons et des jus: un «plus» qui met en appétit, une ambassade gourmande, «une adresse chic et discrète qui dégage des arômes succulents, les amateurs sont comblés», écrit le Michelin, très attaché à la permanence d'une certaine tradition du bien manger à l'ancienne.

98 rue Lepic 75018 Paris. Tél.: 01 42 59 82 89. Pas de menu. Carte de 50 à 90 euros. Bordeaux Côtes de Blaye à 38 euros la bouteille.

Vente à emporter, service de livraison.

Pas de fermeture.

Quatre bons bistrots de Paris

Chez André

À deux pas des Champs-Élysées, le restaurant Chez André ouvert depuis 1936 a su conserver son âme d'antan, bar en zinc et tables de bistrot. Gilles Rouillé a maintenu les préparations immuables: les lentilles vertes du Puy servies en jatte, vinaigrette moutardée, les cuisses de grenouilles, la blanquette de veau à l'ancienne, la bouillabaisse du chef, le gigot d'agneau et les fruits de mer en saison. La permanence des spécialités gourmandes qui font du bien au corps.

12 rue Marbeuf 75008 Paris. Tél.: 01 47 20 59 57. Carte de 37 à 76 euros.

Vente à emporter.

Pas de fermeture.

Baroche

David Baroche, ancien charcutier provençal, mitonne le fameux pâté en croûte de canard, foie gras et fruits d'automne, le saumon d'Écosse Label Rouge sauce gravlax, le paleron de bœuf braisé douze heures, le filet de bar cuit à la plancha, caviar d'aubergines, salade de fenouil. De quoi réjouir les papilles des bons mangeurs. Formule du midi au comptoir à 22 euros, menu du soir sur ardoise à 36 euros.

109 rue de La Boétie, angle Ponthieu. Tél.: 01 43 59 69 57. Carte autour de 39 euros.

Vente à emporter et livraison.

Fermé le dimanche.

Le Gaigne

Ancien de Pierre Gagnaire et du Pré Catelan, Mickaël Gaignon envoie le pavé de lotte rôti, patates douces et sauce coco, les cannellonis farcis à la ricotta et épinards, les langoustines, chou-fleur et brocolis, la cuisse de pintade au parfum de paprika fumé, la tartelette au chocolat et noix caramélisées qui emballent les fidèles. Menu à 39 ou 45 euros.

Au restaurant Le Gaigne, les langoustines, chou-fleur et brocolis. | LeGaigne

Parc Bergson, 2 rue de Vienne 75008 Paris. Tél.: 01 85 15 30 67.

Vente à emporter et livraison.

Fermé samedi et dimanche.

Origines

La table récente du chef Julien Boscus au bas des Champs-Élysées. La fricassée de cèpes au foie gras, le cochon noir ibérique, le veau rosé du pays basque, le lièvre de Beauce en deux services. Étoilé Michelin (mérité). Menu au déjeuner à 46 ou 54 euros, dégustation à 72 ou 85 euros.

Au restaurant Origines, la fricassée de cèpes au foie gras. | restaurantorigines

6 rue de Ponthieu 75008 Paris. Tél.: 09 86 41 63 04.

Fermé samedi et dimanche.