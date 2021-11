Une ville chinoise récompense la délation pour lutter contre le Covid

Derrière les paniques morales, la réalité d'enfants et d'ados trans

Au-delà des propos alarmistes et des entreprises de désinformation, il y a une réalité: celle des 1,2% et 2,7% de jeunes qui vivent et qui souhaitent vivre dans un genre différent de celui qui leur a été assigné à la naissance.

Laure Dasinieres — 8 novembre 2021 — Temps de lecture : 7 min