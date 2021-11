Les continents ont émergé beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Les grands continents, qui ont amené la vie avec eux, se sont élevés au-dessus du niveau de la mer il y a environ trois milliards d'années. C'est au moins 500 millions d'années plus tôt que ce qu'avaient estimé les scientifiques jusqu'à ce jour. Une nouvelle étude, réalisée par des scientifiques de l'Université Monash en Australie, de l'Institute of Technology en Californie et de l'Université de Delhi en Inde, établit cette nouvelle temporalité.

L'équipe de recherche a évalué l'âge des roches de fragments continentaux les plus anciens –appelés cratons– en Inde, en Australie et en Afrique du Sud. Le sable à l'origine de ces rochers aurait aussi contribué à la formation des premières plages du monde.

Une datation par l'uranium-plomb

Pour procéder à leur évaluation, les scientifiques ont analysé le zircon, un minéral présent dans le grès d'un des cratons. C'est le Singhbhum, un ancien morceau de croûte continentale qui compose les parties orientales du sous-continent indien, qui a été choisi.

Le zircon contient d'infimes quantités d'uranium, qui se transforment très lentement en plomb par désintégration radioactive, rapporte l'équipe de chercheurs. C'est à partir de ces grains que l'âge de la roche a pu être déterminé, grâce à la datation par l'uranium-plomb, utilisée dans l'étude. Cette méthode est d'ailleurs jugée efficace pour les roches très anciennes.

Les résultats montrent que le grès du Singhbhum a été déposé il y a environ trois milliards d'années, ce qui fait de ce craton l'un des plus anciens gisements de plage au monde. Les cratons de Pilbara et de Yilgarn, en Australie, et de Kaapvaal, en Afrique du Sud, ont aussi été étudiés et l'âge des roches sédimentaires remonte également à au moins trois milliards d'années. Les scientifiques notent que plusieurs masses continentales auraient pu émerger autour du globe au même moment.