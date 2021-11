Présidentielle 2022: l'opinion des Français est-elle déjà stabilisée?

Temps de lecture: 2 min

À cinq mois du premier tour de l'élection présidentielle 2022, le paysage politique est éclaté comme jamais sans doute depuis le scrutin de 2002, qui avait vu Jean-Marie Le Pen se hisser au second tour. L'extrême droite est divisée, tout comme la gauche et l'extrême gauche, tandis que la droite essaye de se mettre en ordre de marche. Tout cela certainement pour le plus grand bonheur du président sortant Emmanuel Macron, qui n'a pas encore annoncé sa candidature à sa réélection.

Que penser des sondages qui donnent Éric Zemmour à 17 ou 18% d'intentions de vote? La gauche peut-elle, en si peu de temps, redresser la barre, elle qui se trouve actuellement à un niveau historiquement bas? La popularité d'Emmanuel Macron dans les enquêtes d'opinion se traduira-t-elle en intentions de vote?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Carole Barjon, éditorialiste politique à l'Obs, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP et auteur de La Fracture, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de sur France 24, en partenariat avec Slate.