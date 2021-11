Criblée de balles par son client, une conductrice de VTC survit miraculeusement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Washington Post

C'est une histoire terrifiante, qui rappellerait presque le film Collateral, de Michael Mann. Mardi 2 novembre, une conductrice de VTC travaillant pour l'entreprise Lyft a eu la malchance d'accueillir dans son véhicule un jeune homme qui a bien failli la tuer. Les faits se sont déroulés dans la ville américaine de Jackson, située dans le Tennessee.

D'après Brandy Littrell, ce client nommé Dontarius Magee ressemblait à «n'importe quelle personne se rendant au travail». Assis à l'arrière, il s'est d'abord contenté d'échanger quelques banalités avec elle. Mais il a fini par sortir une arme à feu, avant de lui ordonner de passer sur le siège arrière, raconte le Washington Post. Il l'a alors détroussée de son téléphone et de ses cartes de crédit, puis l'a conduite jusqu'à une forêt.

Âgé de 17 ans, Magee ne s'est pas contenté d'abandonner là sa victime après lui avoir volé ses affaires: il lui a tiré six ou sept fois dessus, selon la police de Jackson. Il s'est ensuite enfui avec la voiture, laissant Brandy Littrell pour morte.

Miraculée

Mais cette femme âgée de 36 ans est parvenue à se relever et à rejoindre la maison la plus proche, dont les occupants ont appelé les urgences. Les balles n'avaient pas atteint de zone vitale, Brandy Littrell ayant été touchée aux bras, aux jambes, et au niveau de la clavicule. Son assaillant a été arrêté le jour même et poursuivi pour vol de voiture, kidnapping, coups et blessures et vol à main armée.

Les porte-parole de Lyft ont assuré la conductrice de leur soutien, affirmant que Dontarius Magee serait banni de leurs services à vie –ce qui semble être un minimum– et que l'entreprise était prête à lui fournir une assistance juridique.

Dans son premier rapport de sécurité, qui porte sur les années 2017 à 2019, Lyft relate pas moins de dix cas de violences ayant entraîné la mort, et 4.158 agressions sexuelles. Pour se montrer plus rassurante, la société précise que plus de 99% des courses effectuées à l'aide de son application se déroulent sans aucun incident.