Remballez vos écouteurs sans fil, le filaire fait son grand retour

En cette ère de wifi et de Bluetooth, la disparition des câbles et des fils semblait irréversible. La commercialisation des fameux AirPods à la fin de l'année 2016 semblait venir enfoncer le clou et condamner les écouteurs filaires à disparaître progressivement. Mais si les écouteurs sans fil lancés par Apple ont effectivement connu une popularité croissante, ils sont loin de s'être installés définitivement dans le cœur et les habitudes des auditeurs et auditrices de musique et de podcasts.

Il faut dire que le prix des AirPods (plusieurs centaines d'euros) est loin de les rendre accessibles à l'ensemble de la population. Les mèmes ont d'ailleurs fleuri à ce propos, décrivant notamment les propriétaires d'AirPods comme les personnes les plus fortunées du monde.

Mais il faut croire que le vent est en train de tourner. Critiqués non seulement pour leur prix, mais aussi parce qu'ils sont très faciles à perdre et qu'ils nécessitent d'être rechargés régulièrement, les écouteurs sans fil n'ont pas conquis l'univers. Le manque d'esthétisme de l'ensemble n'a pas aidé non plus.

Retour aux sources

Selon Bustle, le vent pourrait même tourner pour les AirPods, bien qu'ils restent actuellement les écouteurs les plus vendus au monde. Et pour cause: quelques-unes des stars les plus en vogue du moment sont visiblement revenues du sans fil, et arborent désormais de bons vieux écouteurs à l'ancienne, ceux que l'on peut fourrer dans sa poche sans (trop) craindre de les abîmer ni de les perdre –on rappelle que certaines marques avaient fini par vendre des cordons permettant de ne pas égarer ses AirPods.

Zoë Kravitz, Lily-Rose Depp, Bella Hadid, Jung Ho-yeon (la star de Squid Game) et la top model Hunter Schafer font partie de celles et ceux qui ont opté pour un retour aux écouteurs filaires, plus pratiques et plus naturels. En cette époque où les stars sont des influenceuses malgré elles, il est possible que cela influe sur l'achat (ou le non-achat) d'AirPods dans les mois à venir...