Une remarque dans un bulletin scolaire a-t-elle changé le cours de votre vie?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelle est la chose qu'un professeur vous a dite et qui a changé votre vie?»

La réponse de Michaël Tartar:

Quand j'étais en première S, ma prof de maths a écrit sur mon bulletin trimestriel: «Aucune qualité scientifique.» À se demander ce que je faisais dans cette classe et même comment j'étais arrivé là. L'information s'est répandue et je suis devenu une sorte d'exemple à ne pas suivre pour mes camarades, un élève qu'il fallait éviter à tout prix, celui qui de toute façon n'avait aucune chance de passer en terminale, celui qui s'était trompé de voie.

Toute l'année de première, je me suis obstiné. Mes résultats dans les matières scientifiques étaient médiocres. En physique, j'avais de telles lacunes que j'ai pris des cours particuliers en plus le soir. Jusqu'à ce que je me rende compte que la prof qui animait ce cours utilisait toujours le même livre. Pour le prix d'une leçon, j'ai donc acheté le livre et je l'ai potassé seul, sans en parler à ma prof de physique qui n'avait pas une meilleure opinion de mes compétences en sciences.

Les mois ont passé. J'ai lentement rattrapé mes lacunes malgré les quolibets de mes camarades de classe. Un seul m'a soutenu pendant toute cette année. Au fond de moi, j'étais convaincu que je devais m'accrocher, passer en terminale, pour avoir le bac en deux ans, plutôt que de redoubler la première. Lors du dernier conseil de classe, un de mes gentils camarades de classe m'a dit, apprenant que contre toute attente, je passais en terminale C: «Si tu as ton bac du premier coup, je me fais curé!»

Devenir ce que vous rêvez d'être

Un an plus tard, j'ai obtenu mon bac C du premier coup avec la moyenne de 11/20. Pas de quoi fanfaronner, mais j'étais bachelier! Le gentil camarade n'a pas eu le courage de se faire curé. Il a d'ailleurs échoué au bac et a redoublé sa terminale.

Deux ans après le bac, je décrochais un diplôme universitaire (DEUG) en maths et physique, avec la mention bien. J'étais 4e sur les 140 élèves entrés en même temps que moi.

Trois ans plus tard, je devenais ingénieur en informatique. J'ai travaillé ensuite à la conception de systèmes d'information innovants, d'une grande complexité, parmi les premières mondiales. J'ai aidé de grandes entreprises à développer leurs activités en ligne. J'ai écrit plusieurs livres sur le numérique.

Cette longue histoire est surtout un message pour les plus jeunes: ne laissez jamais personne vous dicter votre destin. Vous êtes maître de votre vie. Donnez-vous les moyens de devenir ce que vous rêvez d'être. Dans mon cas, une phrase malheureuse écrite dans un bulletin par une prof aigrie n'a fait que renforcer ma motivation. Un simple livre et beaucoup de volonté pour travailler au lieu d'aller voir mes potes ou regarder la télé ont radicalement changé ma vie. J'espère que cette histoire vous inspirera.