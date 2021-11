La plaque de neige la plus longue du Royaume-Uni a fondu

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Surnommée «le Sphinx», la plaque de neige la plus résistante du Royaume-Uni a fondu. Il s'agit de la huitième fois en 300 ans que cet événement se produit dans les montagnes reculées des Cairngorms, en Écosse. Ces derniers temps, le Sphinx, connu pour être la plus longue plaque de neige du Royaume-Uni, avait rétréci jusqu'à atteindre la taille d'une feuille de papier A4, avant de finalement disparaître face aux températures douces.

Selon Iain Cameron, expert de la couverture neigeuse qui étudie les plaques de neige en Écosse depuis vingt-cinq ans, le changement climatique est un facteur important de cette fonte. «Comme il est ironique et prémonitoire que notre plus longue plaque de neige ait fondu pour la troisième fois en cinq ans, juste à la veille de la COP26», commente-t-il.

«Des plaques de neige plus petites et moins nombreuses»

Selon les archives, le Sphinx avait déjà complètement fondu en 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017 et 2018. Les experts pensent qu'avant 1933 l'événement se serait produit une fois dans les années 1700. Pour Iain Cameron, le temps plus chaud causé par la crise climatique semble être «l'explication logique» de la hausse des épisodes de fonte de cette plaque.

«Ce que nous constatons grâce à la recherche, ce sont des plaques de neige plus petites et moins nombreuses», explique l'expert. Un rapport commandé par l'autorité du parc national de Cairngorms et publié l'année dernière indique que le déclin de la couverture neigeuse a été observé sur cette montagne depuis l'hiver 1983-84. Les chercheurs ont également noté une tendance à un temps de plus en plus chaud depuis les années 1960. Ils estiment que d'ici à 2080, il y aura des années avec très peu ou pas de neige sur Cairngorms.