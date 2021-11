Des matières radioactives et des pesticides contaminent l'eau du robinet aux États-Unis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

La liste des contaminants dans l'eau potable s'allonge aux États-Unis. Depuis 2019, date de la dernière mise à jour de l'Environnemental Working Group qui constitue le dossier de contamination des services d'eau du pays, cinquante-six nouveaux produits toxiques ont été identifiés. Ces substances dangereuses sont aujourd'hui considérées comme telles parce qu'elles sont liées à des problèmes de santé comme le cancer, l'infertilité, les maladies du foie et bien plus encore, rapporte The Guardian.

Cette augmentation de contaminants est essentiellement liée aux PFAS, une classe toxique de «produits chimiques pour toujours» largement utilisés par les industries. Ces substances toxiques contamineraient l'eau potable de plus de 100 millions d'Américains. Parmi les contaminants, la liste compte d'autres substances inquiétantes: des pesticides, des sous-produits de désinfection de l'eau, mais aussi des matières radioactives ont été retrouvés dans l'eau potable du robinet.

Une réglementation pas assez stricte et trop lente

Selon Tasha Stoiber, scientifique principale de l'Environnemental Working Group, l'arrivée de nouveaux contaminants dans la liste témoigne «du fait que nous n'avons pas de réglementations assez strictes en place pour protéger l'eau potable et [que] le processus de réglementation est beaucoup trop lent».

À lire aussi La gestion de l'eau, un enjeu social et politique depuis l'Antiquité

Elle explique que les substances chimiques sont testées dans l'eau potable «après coup», parce que les liens avec les problèmes de santé deviennent de plus en plus clairs. En attendant que l'Environmental Protection Agency agisse et fixe des règles, il est recommandé aux Américains de se renseigner sur les contaminants, d'acheter des filtres et surtout de plaider en faveur d'une réglementation plus stricte.