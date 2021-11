Les chiens inclinent la tête pour une bonne raison

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Vous parlez à votre chien et il incline la tête sur le côté, en levant légèrement les oreilles? Ce comportement, aussi mignon soit-il, pourrait désormais s'expliquer. Nos plus fidèles compagnons penchent la tête en signe de concentration accrue. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée par une équipe de recherche du département d'éthologie de l'université Eötvös Loránd à Budapest, en Hongrie.

Ces résultats s'inscrivent dans le prolongement d'une précédente étude. Elle avait pour objectif d'analyser la compréhension du langage humain par les chiens: plusieurs races avaient été testées sur leur capacité à retenir les noms de plusieurs jouets. Sept d'entre eux, des border collies, sont sortis du lot et ont été testés sur la fréquence de l'inclinaison de leur tête. Ce mouvement est répété 43% du temps par ces chiens considérés comme surdoués, tandis que la moyenne pour l'ensemble des canidés s'établit à 2%.

Gaucher ou droitier?

Les résultats de l'étude montrent que les chiens observés ont penché la tête sur le côté après avoir entendu un ordre verbal. L'équipe de recherche a alors conclu que ce geste est lié à l'attention portée par ces animaux pour analyser le sens du mot.

À lire aussi Avez-vous déjà pensé au consentement des chiens que vous caressez dans la rue?

Il se pourrait aussi qu'un autre mécanisme entre en jeu, compte tenu des premières étapes de l'étude. L'inclinaison serait la démonstration que les border collies surdoués associent mentalement le nom d'un jouet qu'ils entendent à une image visuelle stockée dans leur mémoire. «Il semble qu'il y ait une relation entre le succès dans la récupération d'un jouet nommé et les inclinaisons fréquentes de la tête en entendant son nom», explique Shany Dror, chercheur en cognition animale à l'université Eötvös Loránd en Hongrie et coauteur de l'étude. «C'est pourquoi nous suggérons une association entre l'inclinaison de la tête et le traitement de stimuli pertinents et significatifs.»

De la même manière que les humains sont gauchers ou droitiers, les border collies ont chacun un côté d'inclinaison préféré. Il est resté le même au cours des trois expériences, et la position des propriétaires des chiens devant eux n'a pas influencé la direction de l'inclinaison. Pour l'équipe d'éthologues, cette cohérence peut être un signe supplémentaire que les chiens inclinent la tête lorsqu'ils portent une attention particulière à une tâche.