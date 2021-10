Le «père» du tiramisu, Ado Campeol, est mort

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

C'est sûrement l'un des desserts italiens les plus célèbres au monde. Avec sa base de mascarpone et de biscuits imbibés de café, le tout saupoudré de cacao: le tiramisu a conquis le globe et ravi le palais des petits et grands. Celui qui est surnommé «le père du tiramisu» partout en Italie, Ado Campeol, vient de mourir à l'âge de 93 ans.

Campeol était le propriétaire de Le Beccherie, un restaurant à Trévise dans le nord de l'Italie. C'est ici, dans ce restaurant, que la recette du tiramisu aurait été élaborée pour la première fois, non pas par Ado, mais par son épouse et le chef Roberto Linguanotto. Une recette qui est en fait le fruit d'un accident.

Par pur hasard, alors qu'il était en train de préparer de la glace à la vanille, le chef Linguanotto aurait laissé tomber du mascarpone dans un récipient contenant des œufs et du sucre. Étonné du goût de ce surprenant mélange, il a présenté sa découverte à la femme d'Ado Campeol, Alba, explique BBC News. Ensemble, ils perfectionneront la recette, jusqu'à y ajouter les fameux biscuits à la cuillère et la poudre de cacao. Le tiramisu, littéralement «tire-moi vers le haut», est né.

La légende du Tiramisù

Bien que le plat ait été ajouté au menu du restaurant pour la première fois en 1970, la paternité de cette recette est constamment remise en question. Plusieurs régions en Italie la revendiquent, comme la Vénétie et le Frioul-Vénétie julienne. Sans compter les nombreuses légendes qui entourent ce dessert si particulier.

L'une d'entre elles raconte qu’au XVe siècle, les Vénitiennes, notamment les prostituées, servaient du tiramisu à leurs amants. La raison? Ce dessert aurait, toujours selon la légende, des vertus aphrodisiaques. Une histoire peu ou prou similaire déplace le lieu de l'action seulement quelques kilomètres au Nord, cette fois-ci dans une maison close de Trévise.

Quoi qu'il en soit, peu importe la région ou l'année de son invention, tout ce qui compte, c'est bien que le tiramisu existe. Tout simplement.