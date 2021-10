Une puissante tempête solaire se dirige en ce moment vers la Terre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Le Soleil a attendu Halloween pour nous faire une petite surprise: une puissante éruption solaire, comme il en est rarement observée. L'impressionnant phénomène, qui a eu lieu le 28 octobre dernier dans la région active AR 2887, pourrait avoir des répercussions aujourd'hui même sur terre.

La violente irruption a en effet instantanément un orage électromagnétique, une sorte de tsunami, qui se dirige désormais vers la terre et son champ magnétique, explique Futura Sciences.

Rassurez-vous, cette tempête n'annonce pas la fin de notre monde. Bien que son intensité soit de classe G3, ce tsunami ne devrait pas perturber plus que ça notre journée, hormis peut-être quelques problèmes de navigation par satellite, ajoute The Independent. Cette nouvelle devrait par ailleurs ravir les amateurs d'aurores boréales, qui ont pu profiter de brillantes lueurs provoquées par ce phénomène dès le 30 octobre sur une partie du globe.

Une telle éruption est loin de surprendre les scientifiques: notre étoile, qui suit un cycle d'environ onze années, est actuellement en pleine bourre. De nombreux événements, moins importants que celui-ci malgré tout, ont même été observés récemment.

Faut-il pour autant ne jamais se méfier de ce genre d'irruption? Rien n'est moins sûr. Une tempête solaire encore plus puissante pourrait bien provoquer un black-out total du réseau internet, et ce, pendant une période allant jusqu'à plusieurs mois. Une telle situation plongerait le monde dans une période totalement inédite, aux conséquences difficilement imaginables.

Heureusement, les risques que des tempêtes solaires de cette intensité frappent notre chère planète bleue restent faibles. Selon les scientifiques, la probabilité de vivre un événement pareil se situerait entre 1,6 et 12% par décennie. C'est relativement peu, mais c'est suffisant pour imaginer comment le monde devra s'adapter en conséquence.

Pour l'heure, un événement du genre fait office de référence: l'événement connu sous le nom de Carrington, survenu en 1859, ajoute Live Science. À l'époque, les fils télégraphiques avaient pris feu. Plus proche de nous, en mars 1989, une autre de ces éruptions solaires avait plongé pendant neuf heures six millions de Québecois et Québécoises dans le noir et dans le froid. Ça promet.