Des millions de grosses araignées asiatiques envahissent le Sud des États-Unis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Elles sont colorées, font la taille d'une paume de main et sont désormais partout: voici l'araignée Joro, qui se répand à grande vitesse à travers la Géorgie, au Sud des États-Unis.

Cette drôle d'arachnide est nouvelle sur ces terres. Elles ont en effet été observées pour la première fois dans le pays en 2014, au nord d'Atlanta. À l'époque, une seule de ces araignées avait été découverte. Aujourd'hui, leur nombre a explosé, expliquent les scientifiques, et des millions d'entre elles ont tissé leurs toiles dorées dans près de 25 comtés, jusqu'à atteindre la Caroline du Sud. Une véritable invasion.

Originaire d'Asie de l'Est, l'araignée Joro est normalement courante au Japon, en Chine, en Corée et à Taïwan, rapporte The Independente. Cette espèce envahissante a une allure quelque peu effrayante: elle mesure jusqu'à près de 8 centimètres et les femelles ont des marques rouges, bleues et jaunes. Parfait pour cette période d'Halloween.

Pas une menace

Si vous avez prévu de vous rendre bientôt aux États-Unis, rassurez-vous, les scientifiques disent que cette étrange araignée n'est pas une menace. Ni pour vous, ni pour les animaux domestiques. Elle ne mord pas. Du moins, si on ne l'embête pas trop.

Les scientifiques sont tout de même perplexes. Comment une telle espèce a-t-elle pu se retrouver si loin de son foyer habituel? Et, surtout, pourquoi sa population a-t-elle explosé, jusqu'à atteindre un «nombre extrême»?

À lire aussi Arrêtez de tuer les araignées qui se trouvent dans votre maison

Selon le média USA Today, il semble probable que l'araignée Joro soit arrivée aux États-Unis dans un conteneur d'expédition. Quant à l'augmentation rapide de sa population, il faudrait plutôt se tourner vers la météo: le climat chaud et humide de l'État de Géorgie serait propice à la prolifération de cette espèce. S'ajoutent à ça de légers changements dans les précipitations et on obtient le cocktail parfait pour que des millions de ces grosses araignées asiatiques se propagent un peu partout.

Ce phénomène n'est pourtant pas forcément une mauvaise nouvelle. L'araignée Joro, comme nombre de ses congénères, se nourrit d'insectes, notamment de moustiques ou de mouches. Un petit coup de pouce antiparasitaire bienvenu, mais de courte durée. La plupart de ces araignées ne passeront en effet pas l'hiver, et mourront naturellement courant novembre. Juste le temps qu'il faut pour pondre des sacs pleins d'œufs, et revenir en nombre au printemps.