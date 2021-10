Aux États-Unis, un fils tire sur son père pour une mauvaise commande d'ailes de poulet

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

La ville de Bountiful, dans l'Utah, est passée tout près d'un drame des plus étranges. Un drame qui mêle un père, son fils, une arme à feu et, surtout, des ailes de poulet.

Le 21 octobre 2021, un homme rentre chez lui après avoir commandé de quoi manger à son fils, dans cette petite ville des États-Unis. Jusqu'ici, tout va bien. Mais une fois arrivé chez lui, son fils de 30 ans, Alika Suliafu, pique une colère noire: la nourriture qu'a ramenée son père -des ailes de poulet- n'est pas à son goût. L'homme préfère une autre variété.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, comme une simple dispute familiale autour de deux goûts culinaires différents. Malheureusement, le conflit a dégénéré. Le jeune homme est parti dans sa chambre, furieux, avant de revenir arme à feu en main. Bien que son père l'ait supplié de ne pas tirer, Suliafu a ouvert le feu, rapporte Newsweek.

À la Matrix, le père a heureusement pu esquiver la balle, qui a terminé sa course dans le lave-vaisselle du voisin, après avoir traversé le mur. L'homme s'est ensuite jeté sur son fils pour lui arracher son arme et, au milieu de la bagarre, deux balles supplémentaires ont été tirées au plafond. Une fois l'arme récupérée, le père l'a déchargée avant de s'enfuir loin de la maison. Peu de temps après, la police a arrêté le jeune homme.

Le poulet de la discorde

Cette histoire de coups de feu, de cris et de pleurs pour du poulet n'est pas un cas isolé: aux États-Unis, on ne blague pas avec ce type de nourriture et les histoires de disputes autour d'une erreur de commande sont nombreuses.

En octobre 2020 par exemple, un homme avait ouvert le feu sur un drive KFC, après avoir remarqué que sa commande était erronée. Le caissier de la chaîne de fast food avait eu beau rembourser l'homme et tenter de le calmer, le client hors de lui avait tiré à plusieurs reprises sur le bâtiment. Par chance, personne n'a été blessé. Le poulet de tous les dangers.