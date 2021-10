«Union Is Strength»: le concours de journalisme pour les jeunes européens lancé par Slate.fr

Temps de lecture: 2 min

«L'Europe, quel numéro de téléphone?», raillait Kissinger bien avant que l'Union européenne (UE) n'existe sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Pourtant, cinquante ans après la sortie sarcastique du secrétaire d'État américain, l'UE reste, pour nombre de ses concitoyens, une entité abstraite et déconnectée de leurs préoccupations et de leur quotidien.

Un sentiment renforcé par certains discours politiques ciblant volontiers Bruxelles. Mais l'Union a su prouver lors de la pandémie qu'elle pouvait être capable de réagir, en particulier avec le plan de relance anti-Covid décidé à l'été 2020. 750 milliards d'euros devraient être versés aux pays membres. En dehors de cette mesure exceptionnelle, l'UE participe à la vie des territoires via plusieurs fonds de soutien et de cohésion, et permet d'agir concrètement en matière d'innovation, d'écologie, de numérique, de social et de citoyenneté.

Enquêter sur l'impact de la politique de cohésion de l'Union

À Slate.fr, nous avons voulu voir quel était l'impact de la politique de cohésion de l'UE et nous avons créé un concours journalistique avec le soutien de la Commission européenne, Union Is Strength, visant à faire connaître les initiatives résultant de cette politique. Pour cela, nous proposons aux jeunes journalistes de l'UE de travailler ensemble: sous forme de binômes, ils porteront un regard croisé sur des initiatives en France et en Europe soutenues par la politique de cohésion de l'Union européenne et en tireront des articles qui seront publiés en trois langues: français, anglais, et une des vingt-quatre langues officielles de l'Union.

Chaque binôme devra proposer deux sujets cosignés portant chacun sur une initiative développée dans les pays d'origine de ses deux membres. Les jeunes journalistes sélectionnés seront rémunérés pour leur travail journalistique à hauteur de 1.500 euros par binôme.

Infos et inscription sur https://t.co/LznytQQYvW — Union Is Strength (@UIScontest) October 22, 2021

Le concours est ouvert aux journalistes de 30 ans au plus ressortissants de l'Union européenne. Vingt binômes de journalistes franco-européens seront sélectionnés par un jury constitué de journalistes de Slate.fr et de personnalités reconnues pour leur travail journalistique.