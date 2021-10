Un nombre record de lamantins meurent en Floride à cause du manque de nourriture

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

La Floride fait face à une mortalité sans précédent de ses lamantins, des gros mammifères herbivores. Quelque 959 décès ont été enregistrés au 1er octobre, un chiffre qui n'avait jamais été atteint pour une année complète. Le manque de nourriture explique ce triste record. L'État se dit inquiet car la saison froide à venir pourrait elle aussi entraîner une seconde vague de décès. Actuellement, la Floride compte entre 7.500 et 10.200 lamantins le long de ses deux côtes.

Selon les estimations, le nombre de lamantins morts en 2021 devrait être deux fois supérieur au chiffre de 2020 (593 décès). «Il y a un énorme sentiment d'urgence», déclare Gil McRae à NBC News. Le directeur de l'Institut de recherche sur les poissons et la faune de Floride ne sait pas «combien de temps [ce phénomène] durera». Le problème a pourtant déjà été évalué: les herbiers dont se nourrissent les lamantins meurent à mesure que la qualité de l'eau se détériore.

De l'eau polluée par l'activité humaine

Le ruissellement des engrais, le rejet d'eaux usées et les eaux polluées viennent altérer la qualité de l'eau des estuaires côtiers. Ces polluants artificiels engendrent une prolifération d'algues si épaisses que les herbiers marins n'ont pas assez de lumière du soleil pour survivre. Depuis 2009, quasiment 58% des herbiers ont été perdus dans la lagune de l'Indian River, affirme l'État de Floride.

J.P. Brooker, directeur pour la Floride du groupe environnemental Ocean Conservacy, pointe du doigt les responsables dans un article d'opinion publié par The Invading Sea. Les lamantins «meurent en nombre record parce que nous, les humains, avons rendu les eaux de la Floride inhospitalières». «Ce ne sont pas seulement nos lamantins qui sont en danger, c'est un problème écologique à l'échelle de la côte», ajoute-t-il.

Les responsables de l'environnement pour l'État de Floride et le gouvernement fédéral se mobilisent et lancent un programme de restauration de l'habitat du lamantin. 8 millions de dollars, soit un peu moins de 7 millions d'euros, ont été débloqués par les législateurs pour l'année. La commission Wildlife Conservation réclame également 7 millions de dollars supplémentaires pour la restauration des herbiers marins, les centres de réhabilitation des lamantins et d'autres projets.