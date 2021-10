Le sexe écoresponsable, ça ressemble à quoi?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

C'est une question peu répandue, mais qui vous a peut-être déjà traversé l'esprit: votre vie sexuelle peut-elle être respectueuse de l'environnement? Adenike Akinsemolu, une scientifique nigériane spécialisée dans la durabilité environnementale, explique que pour certaines personnes, «être respectueuses de l'environnement sexuellement signifie choisir des lubrifiants, des jouets, des draps et des préservatifs qui ont moins d'impact sur la planète». Pour d'autres, «cela implique de réduire aux travailleurs et à l'environnement les dommages causés par la création de pornographie», rapporte la BBC.

Le Fonds des Nations unies pour la population considère qu'environ dix milliards de préservatifs masculins en latex sont fabriqués chaque année avant de finir dans des décharges. Ces moyens de contraception comprennent également des additifs et des produits chimiques qui rendent leur recyclage impossible. Pour contrer ce problème, de nombreuses alternatives voient le jour.

Les préservatifs en peau d'agneau –utilisés depuis l'époque romaine– et les préservatifs végétaliens séduisent aujourd'hui des personnes qui veulent rendre leur sexualité plus éco-friendly. Attention cependant: ceux fabriqués à partir d'intestins de mouton ne préviennent pas des infections sexuellement transmissibles, et les végétaliens peuvent se rompre.

Lubrifiants, jouets et astuces

Réduire son impact environnemental lorsqu'on a des rapports sexuels, c'est aussi faire le choix de lubrifiants moins nocifs pour la planète. «Les lubrifiants à base d'eau […] sont un bon choix pour s'amuser et adopter une vie sexuelle durable, souligne Adenike Akinsemolu. Ils causent non seulement des dommages mineurs à l'environnement, mais offrent à leurs utilisateurs un bon moment.»

Adepte des jouets sexuels? Il est possible de préférer des alternatives en acier ou en verre. Les sextoys rechargeables permettent de réduire les déchets et certains fonctionnent même à l'énergie solaire. D'autres choix, moins évidents mais tout aussi efficaces, peuvent être faits: acheter de la lingerie et des vêtements fabriqués de manière éthique, éviter le sexe sous la douche ou encore garder les lumières éteintes sont autant de moyens de réduire son empreinte écologique.

Dans tous les cas, la scientifique nigériane préconise un «sexe sans risque», avec ou sans produits respectueux de l'environnement. Vu les maladies sexuellement transmissibles et le risque pour les femmes de tomber enceinte, le sexe sécurisé est le plus «durable pour les personnes et la planète à long terme».