Publier des photos et stocker des mails, une pollution invisible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur News Sky

Nous sommes dans l'ère du Big Data mais aussi de la «donnée sale», écrit l'Institution of Engineering and Technology. Sa dernière enquête est éloquente: le stockage de millions de photos, vidéos et mails inutiles sur les serveurs du monde entier crée une empreinte carbone aussi importante que celle de l'industrie du transport aérien.

L'institution of Engineering and Technology estime qu'un adulte britannique prend en moyenne 900 photos par an. Cinq de celles-ci seront ensuite publiées en ligne, créant un duplicata. Les images dupliquées et indésirables gardées en stock accumulent 10,6 kg d'émissions de CO2 par an et par personne –qu'elles soient conservées sur des serveurs partagés ou sur nos appareils personnels.

Les «données sales», ce sont aussi la diffusion et le téléchargement de données inutiles, comme le stockage des mails et des messages. Le rapport indique que le total de CO2 généré au Royaume-Uni à partir des données stockées inutilement équivaut à 112.500 vols allers-retours de Londres à l'Australie.



Conseils pour un «style de vie en ligne durable»



Le président du Digital Panel de l'Institution of Engineering and Technology, Chris Cartwright, estime que «jusqu'à présent, une grande partie de la médiatisation sur les émissions carbone s'est concentrée sur les grands contributeurs». Il cite, entre autres, l'aviation, les transports et les industries alimentaires. Ce qui a aussi beaucoup fait parler, ce sont les solutions coûteuses pour pallier les émissions de gaz à effet de serre, comme l'énergie solaire ou encore le stockage d'énergie à l'aide de murs électriques et de pompes à chaleur.

À lire aussi Les téléphones tuent la planète encore plus vite que prévu

«Mais l'histoire ne s'arrête pas là, poursuit-il. Sans surprise, la plupart d'entre nous ne réalisent pas que notre utilisation du stockage dans le cloud signifie que d'énormes centres de données énergivores sont nécessaires.» Selon l'institut, la grande majorité des données existantes ont été générées au cours des deux dernières années. Cette tendance ne devrait pas faiblir, indique-t-il.

Pour un «style de vie en ligne durable», l'Institution of Engineering and Technology conseille de supprimer les mails et photos indésirables, de limiter la fonction «répondre à tous» sur les mails ou encore de désactiver la lecture automatique sur les podcasts et les services de streaming numérique.