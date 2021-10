Temps de lecture: 4 min

Depuis plus de deux ans, je côtoie un homme marié avec trois enfants. Il n'était question au départ que d'une relation d'amants complices. La première année, nous nous sommes vus en moyenne tous les quinze jours, une soirée, voire deux. Entre ces moments, nous avons beaucoup correspondu sur notre messagerie, téléphoné, fait des visios. Monsieur S., comme je l'appelle, m'a séduite par son érudition, son esprit vif, son humour. Il me fait rire, et c'est suffisamment rare pour que j'ai eu envie de poursuivre notre relation, alors que je m'étais toujours juré de ne jamais fréquenter d'homme déjà pris.

Nous nous sommes rencontrés via un site libertin. Notre première rencontre a eu lieu après plus de quatre semaines d'échanges nourris et intenses. Notre premier rendez-vous a été un feu d'artifice. Comme beaucoup d'autres suivants aussi. Lors d'une rencontre, au tout début, il m'a dit «je t'aime». Je ne l'ai pas cru. C'était trop tôt. J'y ai pris cependant du plaisir. Tellement longtemps qu'un homme ne m'avait pas dit ces mots-là! Seulement voilà. Après quelques mois, et alors que je lui connaissais une autre liaison, j'ai réalisé que nous avions beaucoup de points en commun (des amis, des goûts, des valeurs, des sensibilités…). Et j'en suis tombée amoureuse.

Erreur ou pas, je le lui ai avoué. Et, depuis ce temps-là, il n'a cessé régulièrement de me dire qu'il n'était pas amoureux de moi, qu'il n'irait pas plus loin avec moi. Lorsque je lui demande pourquoi, ses réponses sont toujours différentes. La dernière est qu'il ne pourrait avoir de jardin secret avec moi. Il se définit comme polyamoureux. Je ne le suis pas. Je peux être libertine, mais avec mon homme. Depuis notre rencontre, il s'est séparé de sa femme. Il a monté son entreprise avec mon soutien.

Au fil du temps, son engagement avec moi a été plus chaotique. Avec des chauds et froids. Comme je suis hypersensible, la douleur a été forte. De nombreuses fois, j'ai songé à arrêter la relation, en ne donnant plus de nouvelles une fois pendant une semaine, décidée à couper. Il m'a relancée et je n'ai pas réussi à mettre fin. J'ai des relations en dehors, mais aucune ne me nourrit autant, et je pense à lui dans les bras d'autres. Nous continuons à nous voir, souvent à mon initiative, mais pas seulement. Il est plus distant sur la messagerie, et j'en souffre. Aujourd'hui, il mène un travail sur lui-même. Il a pris récemment conscience que nous étions complémentaires. Il me dit qu'il a besoin de se recentrer pour le moment.

Je mise qu'il change d'avis en se rendant compte que ce qu'il cherche, il l'a à portée de main. Je pense qu'il cherche une femme idéale et que je ne corresponds pas à ses critères. J'oscille constamment entre l'espoir et la raison qui me dicte de mettre fin à la relation. Mais je n'y arrive pas. Et en même temps, je ne veux pas qu'il me dise un jour qu'il en a rencontré une autre, et me laisse comme une vieille chaussette… Comment m'en sortir sans trop souffrir? Pourquoi poursuit-il la relation?

Vérone

Chère Vérone,

C'est difficile de faire le choix de la raison quand on est encore totalement sous le coup de ses sentiments. Et vous êtes loin d'être la seule à être prête à suspendre son souffle à une épiphanie de l'homme qui fait battre votre cœur. Je vais donc vous donner le conseil que je donne à toutes mes amies concernées: tournez la page. Parfois, il n'est juste question que de timing. C'est-à-dire que tout semble aligné pour que l'histoire soit belle. Les sentiments sont présents, c'est le feu d'artifice au lit, et pourtant… pourtant il y a quelque chose qui coince du côté de l'un des protagonistes. Cela peut être une peur de l'engagement, une histoire passée dont le traumatisme reste bien ancré, une envie de liberté ou encore la fameuse petite voix qu'on pourrait toujours avoir mieux ailleurs. Pour toutes ces raisons, rien ne peut débloquer la situation. Ou en tout cas rien qui ne soit dépendant de la seconde personne. On aurait alors tendance à attendre. Mais, je vous le dis, attendre ne résout jamais rien. Rester disponible ne vous rendra pas prioritaire sur la liste de cette personne quand elle sera vraiment disposée à vivre une histoire, si elle le devient. Il y aura toujours d'autres personnes, d'autres rencontres, d'autres aventures plus fraîches qui auront aussi plus d'attrait et vous resteriez celle qui a attendu.

Pour l'instant, vous profitez du statu quo et d'une relation fondée sur le sexe où il vous garde une place. Mais si ce n'est pas ce à quoi vous aspirez, ou ce dont vous avez besoin, alors vous devez penser en priorité à vous préserver. Vous ne vous rendez pas service en vous contentant des miettes et en espérant ainsi qu'il ne vous oublie pas. C'est vous que vous devez protéger en priorité. C'est vous que vous devez aimer d'abord.

Ensuite, ne vous sentez jamais de vous justifier de vos besoins émotionnels, amoureux ou physiques. Je suis polyamoureuse et je n'estime pas une seule seconde que tout le monde pourrait ou devrait l'être. Que vous ne le soyez pas n'est pas du tout un problème. Tout ce qui compte sur ce sujet, c'est que vous sachiez précisément ce qui vous convient et que vous viviez en accord avec. Vos besoins à vous ne sont aucunement responsables de l'échec de cette histoire. C'est l'autre personne qui a imposé son rythme à la relation et qui décide s'il a assez de temps ou l'envie de vous en consacrer.

Vous méritez mieux, Vérone. Tout le monde mérite mieux que de voir sa vie et son bonheur être entièrement dépendants du bon vouloir de quelqu'un.