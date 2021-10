Une bactérie mortelle détectée dans des spray d'huiles essentielles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

La Burkholderia pseudomallei est une bactérie dangereuse pour l'homme, qui se retrouve principalement dans les sols et les eaux contaminées du nord de l'Australie et d'Asie du Sud-Est. Lorsque quatre personnes se sont retrouvées contaminées par cette bactérie dans les États du Kansas, du Minnesota, du Texas et de Géorgie, les autorités sanitaires américaines ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas.

Habituellement aux États-Unis, explique CNBC, une douzaine de personnes seulement sont diagnostiquées de la maladie causée par cette bactérie, la mélioïdose, souvent après un voyage à l'étranger. Seulement, les quatre patients en question n'avaient jamais quitté le pays, et deux d'entre eux, dont un enfant, en sont décédés.

Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a donc lancé une enquête, mais les prélèvements et analyses des sols et des eaux chez chacune des victimes n'ont rien donné. C'est finalement un spray d'huiles essentielles à la lavande testé chez le patient de Géorgie qui s'est révélé être contaminé par la bactérie. Des produits similaires ont été retrouvés aux quatre domiciles.

Vendu dans tout le pays

Le spray en question était vendu à travers tous les États-Unis dans cinquante-cinq magasins Walmart, la plus grande chaîne de supermarchés du pays, ainsi que sur son site internet. «La commission de sécurité des produits grand public a immédiatement contacté Walmart, explique Patty Davis, la porte parole de la commission, afin de retirer ce produit des mains des patients.»

La Burkholderia pseudomallei est une bactérie particulièrement dangereuse car elle peut se transmettre par aérosol. C'est donc la dernière chose souhaitable dans un dispositif qui est fait pour diffuser des gouttelettes.

La mélioïdose peut être traitée avec des antibiotiques, mais sa détection est difficile. Au premier abord, les symptômes sont semblables à n'importe quelle maladie respiratoire.

Une investigation est en cours pour déterminer comment cette bactérie a pu se retrouver dans les bouteilles d'huiles essentielles.