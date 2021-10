À Sumatra, des pêcheurs remontent les trésors d'une cité oubliée

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Là où les explorateurs avaient toujours échoué, les pêcheurs de Sumatra ont peut-être découvert les vestiges d'une légendaire cité disparue en Indonésie. Dans la rivière de Musi, non loin de la ville de Palembang, ils repêchent régulièrement les trésors de la cité perdue de Srivijaya.

«Ces cinq dernières années, des choses extraordinaires réapparaissent. Des pièces de toutes périodes, de l'or, des statues bouddhistes, des pierres précieuses, le genre de choses qu'on lit dans Sinbad le marin et qu'on pense inventées. Sauf que c'est bien réel.» explique au Guardian le Dr Sean Kinglsey, un archéologue maritime.

La raison pour laquelle les archéologues ont eu tant de mal à découvrir les secrets de Srivijaya est que la citée-État, qui a connue son apogée du VIIe au XIIe siècle, était largement constituée de bateaux et de bâtiments sur pilotis.

Du fond d'une rivière aux marchés opaques d'antiquités

Ainsi, alors que son influence s'étendait vraisemblablement sur la majorité des îles de Java et Sumatra ainsi que sur une bonne partie de la péninsule Malaise, et que la cité contrôlait les mers alentours –cruciales au commerce entre la Chine et le Moyen-Orient– elle n'a quasiment pas laissé de vestiges.

Pourtant, explique Kingsley dans un article à paraître dans sa revue Wreckwatch, les dirigeants de la cité avaient accumulé d'immenses richesses. Ce sont ces trésors que les pêcheurs locaux semblent ramener à la surface lors de plongées nocturnes.

Seulement, détaille l'archéologue au Guardian, en l'absence de fouilles officielles, ces trésors sont rapidement vendus avant que des archéologues ne puissent les étudier. Les pêcheurs, qui entreprennent les plongées dangereuses vu leur manque d'équipement, vendent leurs trouvailles à une fraction de leur prix réel, qui se retrouvent ensuite sur le marché international des antiquités.