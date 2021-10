On comprend un peu mieux pourquoi le lait chaud fait dormir

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Journal of Agricultural and Food Chemistry, American Chemical Society

Avec l'installation de l'automne vient le temps des boissons chaudes et réconfortantes. Les cafés latte au potiron et aux épices, les chocolats chauds bien chargés en crème… et tout de suite l'envie de rouler sous la couette se fait sentir. Rien de moins étonnant vu que le lait chaud est une astuce éprouvée pour filer dans les bras de Morphée.

Pendant longtemps, les scientifiques ont attribué les vertus gentiment somnifères du lait au tryptophane, un acide aminé essentiel pour l'humain précurseur de la sérotonine, substance nécessaire à la synthétisation de la mélatonine, la fameuse hormone que produit notre organisme la nuit et qui se détraque chez les insomniaques et lors d'un décalage horaire. Mais on sait également que des peptides du lait, un mélange appelé hydrolysat trypsique de caséine (HCT), sont très utiles pour atténuer le stress et favoriser le sommeil. Dans une récente étude, des chercheurs chinois ont isolé des molécules dont ils espèrent un jour tirer de nouveaux remèdes pour les troubles du sommeil.

Un peptide prometteur

En attendant, Mouming Zhao et ses collègues de l'université de technologie de Chine du Sud, se sont penchés sur l'HCT et y ont identifié un peptide, l'alpha-casozépine (α-CZP), qui avait tout l'air d'un bon candidat.

Mais en réalisant plusieurs expériences sur des souris, les chercheurs allaient observer de meilleurs résultats sur le sommeil des rongeurs avec le mélange HCT que l'alpha-casozépine seule. En d'autres termes, d'autres peptides seraient à l'œuvre dans la vertu dormitive du lait.

Le plus puissant qu'ils ont pu trouver (YPVEPF, de son petit nom) augmente ainsi le nombre de souris à piquer fissa du nez d'environ 25%, avec une durée de sommeil plus de 400% supérieure par rapport au groupe témoin. Après la découverte de ce peptide prometteur, les chercheurs voudraient en explorer d'autres susceptibles d'améliorer le sommeil par des mécanismes physiologiques différents.