Quand la baguette de pain a-t-elle été inventée?

Temps de lecture: 2 min

La réponse de Christophe Domieracki:

Elle est composée de farine, d'eau, de sel et de levure, mesure 65 centimètres de long et a en partie remplacé la traditionnelle miche de pain. Mais son histoire est beaucoup plus récente qu'on pourrait le croire.

Il existe trois légendes sur son origine.

Elle aurait été inventée au début du XIXe siècle par les boulangers de Napoléon. Plus légère et moins volumineuse que la miche traditionnelle, la baguette aurait été plus facile à transporter dans les poches des soldats.

Mais d'après une autre source, c'est un boulanger autrichien, August Zang, qui aurait introduit la baguette en France. En 1839, le Viennois ouvrait une boulangerie à Paris. Il y aurait vendu des pains de forme ovale, comme ceux que l'on trouvait alors en Autriche.

Enfin, la baguette aurait été inventée sur le chantier du métro parisien, dans les années 1900. À cette époque, on fait venir la main-d'œuvre de toute la France et les bagarres entre ouvriers bretons et auvergnats sont fréquentes. Pour éviter que les règlements de compte ne se terminent à l'arme blanche, les maîtres d'œuvre auraient demandé aux boulangers de concevoir un pain que l'on pouvait rompre sans couteau.

En réalité, la baguette telle que nous la connaissons est beaucoup plus récente et son origine est plus prosaïque.

Popularité post-Seconde Guerre mondiale

Steven Kaplan, historien spécialiste du pain, déclare que: «Ce n'est ni August Zang, ni Napoléon: la baguette est un produit du XXe siècle. C'est une évolution de la demande urbaine. Les gens aisés en ville avaient besoin d'un pain frais plusieurs fois par jour. Le grand pain qui faisait entre 1,2 et 2 kilos était simplement trop gros. Et ils aimaient davantage la croûte que la mie.»

Durant des siècles, le pain était fait avec du levain, issu de la fermentation des bactéries présentes dans le blé. Mais sa fabrication était laborieuse et pénible pour les artisans.

En 1919, une loi interdit le travail de nuit aux boulangers. La profession trouve alors une manière plus simple de faire du pain en utilisant non plus du levain, mais de la levure, ce qui permet de fabriquer du pain beaucoup plus rapidement. En outre, grâce à la forme longiligne de la baguette, sa cuisson prend seulement vingt minutes.

D'abord réservée aux citadins aisés, la baguette devient vraiment populaire après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les restrictions alimentaires sont enfin levées.

Aujourd'hui, elle se décline à l'infini: aux céréales, aux fruits ou même au chocolat. Sa simplicité de forme et de fabrication lui permet aussi de s'exporter facilement à l'étranger, au point d'en devenir un emblème de la France.