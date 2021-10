Une étudiante américaine meurt après s'être étouffée lors d'un concours de hot-dogs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Un concours du plus gros mangeur de hot-dogs qui avait lieu samedi 16 octobre dans le Massachusetts, aux États-Unis, s'est très mal terminé. Une étudiante de l'Université Tufts, âgée de 20 ans, est morte après s'être étouffée en ingurgitant les sandwichs.

Madelyn Nicpon s'était rendue à une collecte de fonds hors de son campus, lors de laquelle se tenait ce concours typiquement américain de plus gros mangeur de hot-dogs, et y a participé. Mais pendant la compétition, l'étudiante a soudainement commencé à s'étouffer et est tombée au sol, inconsciente.

Les secours ont été contactés et se sont rendus sur place pour transporter Madelyn Nicpon à l'hôpital de Boston. Malheureusement, la jeune femme est morte le lendemain des suites de l'accident. Dans un communiqué, l'Université Tufts a adressé ses pensées «à la famille et aux amis de Madie». Un mémorial a été érigé sur le campus dès le lendemain, où des milliers de personnes se sont rassemblées. «Hier soir, environ 3.000 étudiants, professeurs et membres du personnel se sont réunis au Gantcher Center pour se souvenir de Madie et se soutenir mutuellement dans notre deuil», a ajouté l'Université.

Une athlète appréciée de tous

Madelyn Nicpon était une élève modèle, rapporte The Independent. «Native de Suffern à New York, Madie était major en biopsychologie, membre de l'équipe de crosse féminine et un membre actif de notre communauté», relate l'Université Tufts. Le nombre de personnes présentes à l'hommage est la démonstration du nombre de vies que «Madie a touchées pendant son séjour à Tufts».

Sur les réseaux sociaux, son équipe de crosse lui a également rendu hommage. Sur le compte Instagram Tufts Lacrosse, il est écrit qu'elle «était une véritable amie et coéquipière». «Elle appréciait vraiment ses relations avec ses coéquipières et ses entraîneurs. Sa portée dépassait de loin notre équipe. Elle était un véritable lien sur le campus et a touché chaque personne qu'elle a rencontrée.»

Une collecte de fonds a été lancée pour couvrir les frais funéraires et médicaux de l'étudiante décédée.