En Inde, un couple brave les inondations en allant à son mariage dans un chaudron géant

C'est une entrée des plus originales: un couple indien s'est rendu sur le lieu de son mariage dans un chaudron géant, bravant les inondations meurtrières qui frappent le pays. Depuis lundi 18 octobre, les images de leur mode de transport sont devenues virales.

Akash Kunjumon, 26 ans, et sa future épouse, Aiswarya, 22 ans, ont flotté dans les eaux troubles de l'État du Kerala où d'importantes crues et des glissements de terrain ont tué au moins vingt-sept personnes. L'armée et la marine indiennes ont d'ailleurs été mobilisées pour secourir les habitants de la région.

«Un mariage auquel je ne m'attendais pas du tout»

Interrogée par l'agence de presse Reuters, la mère du futur époux a déclaré que le couple souhaitait que le mariage soit maintenu, relate NBC News: «Nous avions organisé le mariage et l'avons célébré au moment prévu, malgré les inondations.»

«Nous ne savions pas qu'il y aurait autant d'eau. Nous avons essayé d'avoir un bateau, mais nous n'avons pas pu en obtenir un», a expliqué le mari, surpris par l'ampleur des crues. Quant à la mariée, elle a confié au média local Asianet que «cela s'est avéré être un mariage auquel [elle ne s'attendait] pas du tout».

Dans la vidéo devenue virale, deux hommes et un caméraman sont présents. Ils aident le couple, installé dans son chaudron géant, à traverser les routes inondées en le guidant jusqu'au temple Panayannurkavu Devi, dans le district d'Alappuzha, où la cérémonie de mariage a eu lieu.

La cérémonie s'est finalement bien déroulée, avec moins de dix invités présents.