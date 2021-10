Des parlementaires britanniques veulent faire imprimer «Fumer tue» sur chaque cigarette

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Pour décourager les fumeurs, des député·es britanniques souhaitent faire imprimer le slogan «Fumer tue» sur toutes les cigarettes contenues dans un paquet. Cette volonté s'inscrit parmi d'autres dans le cadre d'une série de mesures strictes visant à encourager davantage de personnes à arrêter de fumer. Afin de permettre au secrétaire à la Santé de rendre obligatoires ces avertissements, les parlementaires ont soumis un amendement au projet de loi sur la santé et les soins.

La députée travailliste Mary Kelly Foy, à l'origine du texte, espère que ces inscriptions sur les cigarettes «dissuaderont les gens d'être tentés de fumer en premier lieu, en particulier les jeunes». Elle ajoute que ces «bâtons cancérigènes» tuent la moitié des personnes qui les fument. Selon la députée, le message imprimé devrait par ailleurs encourager les fumeurs à abandonner la pratique. «J'espère que cela aura l'effet souhaité», confie-t-elle.

Une ambition vieille de quarante ans

Les messages d'avertissement sur les cigarettes ne sont pas une idée nouvelle. Deborah Arnott, directrice générale d'Action on Smoking and Health (ASH), explique au Guardian que l'initiative a déjà été proposée «il y a plus de quarante ans par le ministre de la Santé de l'époque, George Young». Mais les compagnies de tabac avaient refusé, déclarant «avec une hypocrisie à couper le souffle» que l'encre serait toxique pour les fumeurs.

À lire aussi On a peut-être trouvé pourquoi certaines personnes fument et d'autres pas

L'amendement de Mary Kelly Foy comprend plusieurs autres axes: contraindre les industries du tabac à mentionner les risques que fait peser la cigarette sur la santé à l'intérieur des paquets; taxer les bénéfices de ces compagnies pour financer les activités de lutte contre le tabagisme; ou encore relever l'âge légal pour acheter un paquet de 18 à 21 ans.

Simon Clark, directeur du groupe pro-tabac Forest, estime que «trop, c'est trop. Si les adultes choisissent toujours de fumer, c'est leur affaire, pas celle du gouvernement.» La proportion d'adultes fumeurs au Royaume-Uni est tombée ces dernières années à 14,1%, le chiffre le plus bas jamais enregistré. Cette chute s'explique par les restrictions renforcées sur la commercialisation du tabac et les nombreuses campagnes rappelant ses dangers.