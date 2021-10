La Chine rédige une loi pour punir les parents du mauvais comportement de leur enfant

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

La Chine durcit le ton en matière d'éducation. Une nouvelle loi en cours de rédaction prévoit de punir les parents en cas de «très mauvais comportement» ou de délits commis par leur enfant. Ce projet de loi sur la promotion de l'éducation familiale condamnera les tuteurs légaux à suivre des programmes d'orientation en matière d'éducation. Cette décision reviendra à un procureur.

Selon le porte-parole de la Commission des affaires législatives de l'Assemblée nationale populaire (le Parlement chinois), Zang Tiewei, «il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les adolescents se comportent mal et le manque ou l'éducation familiale inappropriée en est la principale cause». Le projet de loi est actuellement examiné par la Commission, qui statuera en sa faveur ou non d'ici la fin de semaine. Ce texte exhorte par ailleurs les parents à prévoir du temps de repos, de jeux et d'exercice pour leurs enfants.

La mainmise de l'État sur l'éducation

Cette année, le gouvernement chinois a affirmé sa mainmise en matière d'éducation: à la rentrée, Pékin a fait de la lutte contre la dépendance des jeunes aux jeux en ligne sa priorité. L'État considère cette activité comme une forme d'«opium spirituel». Le ministère de l'Éducation a donc limité les heures de jeux vidéo pour les mineurs, qui ne peuvent s'y livrer qu'une heure par jour et uniquement le vendredi, le samedi et le dimanche –soit trois heures au total sur toute la semaine. L'État s'attaque également au culte «aveugle» des célébrités sur la Toile, écrit CNN.

Afin que les enfants aient plus de temps libre pour jouer et se détendre, le ministère a réduit les devoirs à la maison et interdit les cours particuliers à l'école pour les matières principales pendant le week-end et les vacances. L'État se dit préoccupé par la lourde charge scolaire qui pèse sur la jeunesse.