Cinq conseils pour prendre soin de vos cheveux

Avec l’arrivée de l’automne, les cheveux ont tendance à tomber comme les feuilles se détachent des branches des arbres. Sans compter qu’ils sont particulièrement fragilisés par les changements de température. D’où la nécessité d’en prendre tout particulièrement soin à cette période de l’année.

1. Espacez les shampooings

Des shampooings trop fréquents abîment les cheveux. Vous avez tout intérêt à les espacer au maximum. D’autant que cela permettra, sur le moyen terme, de réguler naturellement la production de sébum. Ainsi, deux à trois lavages par semaine, selon la nature de votre chevelure, seront largement suffisants.

Mais, soyons honnêtes, l’aspect «cheveux gras» est parfois difficile à assumer. Ainsi, pour les cheveux ayant tendance à graisser rapidement, les shampooings secs représentent de véritables alliés en leur donnant un aspect frais et propre, y compris au niveau des racines.

2. Brossez vos cheveux tous les jours

On pourrait penser que brosser ses cheveux trop souvent favorise leur chute. C’est en réalité tout à fait le contraire. En effet, en passant la brosse sur toute leur longueur, le sébum situé aux racines du cheveu descend jusqu’aux pointes. Bien qu’elle soit souvent considérée comme l’ennemie absolue, cette substance naturelle à l’aspect huileux joue un rôle protecteur essentiel pour la chevelure.

A condition toutefois de prendre quelques précautions. Ainsi, l’usage d’une brosse en bois ou en poils de sanglier plutôt qu’un peigne dur ou en plastique vous permettra d’éviter de casser ou d’arracher vos cheveux au moindre nœud rencontré.

Il est également important de commencer par brosser les pointes en éliminant d’abord les nœuds les plus bas, avant de remonter progressivement votre brosse. Enfin, pour faciliter le brossage, il est fortement recommandé de se tourner vers des produits comme des démêlants ou des après-shampooings juste après le lavage.

3. Utilisez le sèche-cheveux et les lisseurs avec parcimonie

Qui dit baisse des températures dit utilisation plus fréquente du sèche-cheveux. Et c’est bien normal! S’il est plus que conseillé de vous sécher les cheveux au séchoir avant de sortir le matin quand le froid aura pointé le bout de son nez, il y a tout de même quelques mesures de prudences à adopter.

Veillez par exemple à toujours utiliser l’appareil avec son embout afin de limiter l’arrivée d’air chaud sur vos cheveux. Si vous vous lavez les cheveux le soir, profitez-en pour passer un coup de sèche-cheveux avant de laisser vos cheveux humides sécher à l’air libre.

La chaleur est connue pour fortement abîmer les cheveux. C’est aussi pour cette raison que l’usage quotidien d’autres appareils chauffants comme un lisseur ou un appareil à boucler les cheveux est fortement déconseillé.

4. Pensez à faire des masques régulièrement

Le froid peut rendre les cheveux plus secs et cassants. Pour éviter l’effet «paillasse», rien de mieux donc qu’un masque pour hydrater et renforcer la chevelure fragilisée par la baisse des températures. Il est recommandé d’effectuer ces poses de masques une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours après le rinçage du shampooing et de l’après-shampooing.

5. Profitez des nombreux bienfaits des huiles végétales

Que vous les appliquiez directement sur vos cheveux, en bains d’huile ou qu’elles soient intégrées au shampooing ou autres produits de soins, les huiles végétales offrent de nombreux bienfaits aux cheveux, à commencer par leurs vertus hydratantes.

Attention cependant: toutes les huiles ne conviennent pas à tous les types de cheveux. L’huile d’argan, l’huile d’avocat ou encore l’huile de babassu hydrateront les chevelures sèches et cassantes tandis que l’huile de noyau d’abricot viendra ralentir la chute saisonnière des cheveux. L’huile de ricin pourra, quant à elle, favoriser leur pousse. Enfin, en plus de prévenir la déshydratation, l’huile de brocoli aura un effet gainant et lissant pour votre crinière.

Crédit photo: unsplash