«Tourista», un podcast pour découvrir les merveilles (et les pépins) du voyage

Avant tout propos, rassurez-vous, le podcast Tourista ne parle pas que de problèmes intestinaux, bien au contraire. Derrière ce titre culotté, Maxime Musqua, humoriste et acteur, et Marie de Brauer, journaliste, autrice et réalisatrice, nous invitent non seulement à nous évader en découvrant des histoires de voyage hors normes, des meilleurs souvenirs aux pires aventures, mais aussi à questionner notre rapport au voyage et à tout ce que le fait de se déplacer peut impliquer.

Un dimanche sur deux depuis la fin du mois de février, ils échangent avec des personnalités publiques (Ludoc, Manon Bril, Cyprien, Charles Villa, Julien Ménielle…), des auditeurs ou encore un parfait inconnu rencontré au marché, qui se sont rendus à l'autre bout du monde ou à quelques kilomètres, seul ou accompagné, dans un but professionnel ou touristique. Après un passage obligé par le redoutable mais instructif quiz de Marie, la discussion s'intéresse à notre vision globale du voyage, que ce soit à notre manière de l'appréhender, de nous déplacer ou de s'en nourrir.

Chaque épisode se conclut en beauté sur le récit d'une expérience insolite vécue par l'invité, avec pour objectif de remporter le concours de la meilleure anecdote. Pour notre plus grand bonheur, les participants ont tous connu des moments riches en émotions: du journaliste qui se rend à un match de rugby en compagnie de Roselyne Bachelot, jusqu'à l'historienne qui fait connaissance avec un poisson-pierre, en passant par la redoutable tourista contractée lors d'un séjour en Inde à 16 ans... Tourista nous donne à entendre des aventures de voyages aussi passionnantes les unes que les autres.

Prendre conscience de nos privilèges

Décontracté, spontané et sans chichis sur la mise en son –une fois même enregistré en live Instagram depuis une voiture–, Tourista s'apparente à une agréable conversation entre potes. C'est justement cette légèreté dans le ton et le format qui favorise le partage de témoignages majoritairement comiques et improbables, parfois plus graves, qui nous poussent à réfléchir, notamment à prendre un certain recul sur nos propres représentations de l'autre et de l'inconnu.

L'intérêt majeur de Tourista repose sur la diversité des profils et des parcours de vie de ses invités. À partir de leurs propres explorations, chacun nous donne à entendre une partie de son histoire, mais aussi de celle d'un lieu ou d'un pays, à un moment donné. Charles Villa, grand reporter qui visite en moyenne une quinzaine de pays chaque année, nous plonge dans les coulisses de ses reportages les plus marquants, et parle sans filtre de l'émergence de son intérêt pour les crises humanitaires, de leurs conséquences sur les populations, de sa toute première mission en Palestine, de ses techniques de tournage, ou encore de ce qu'est réellement la vie sur le terrain.

Manon Bril, docteure en histoire, créatrice de la chaîne YouTube «C'est une autre histoire» et chroniqueuse radio, nous fait part de ses découvertes et recommandations, mais nous rappelle également que voyager est une chance, qui permet de prendre conscience de nos privilèges, de s'ouvrir à d'autres, et finalement de se confronter au reste du monde. Julien Ménielle, ex-infirmier et journaliste, désormais auteur-comédien, nous prouve quant à lui qu'il n'y a parfois pas besoin de se rendre de l'autre côté du globe dans un pays étranger pour malheureusement constater que des populations entières vivent dans des conditions déplorables.

Au final, tous ces entretiens croisés et parsemés d'anecdotes tantôt hilarantes, tantôt plus émouvantes, nous emmènent aux quatre coins du monde, à la découverte de ses merveilles, de ses dangers et de ses limites. Avec Tourista, Marie de Brauer et Maxime Musqua ont su trouver le bon équilibre entre information et divertissement.

Un podcast qui vous donnera des idées pour vos prochains départs. Parfait donc pour celles et ceux en manque de baroudage, ou qui souhaitent repenser un rapport plus sain au voyage.