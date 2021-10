La ménopause peut être une période cruciale (et cruelle) dans la vie professionnelle d'une femme

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur News Sky

La ménopause est une étape inévitable de la vie d'une femme et s'accompagne de nombreux symptômes. Au Royaume-Uni, un sondage mené auprès de 3.800 femmes a révélé que la majorité d'entre elles estimait que la ménopause ou les mois et les années qui l'ont précédée avait eu un impact énorme sur leur carrière.

L'étude a été conduite par la docteure et experte en ménopause Louise Newson, qui dirige l'organisation à but non lucratif Newson Health Research and Education. Avec Davina McCall, présentatrice télé et fondatrice de Menopausing and me, elles ont posé une douzaine de questions aux participantes. Les réponses révèlent que certaines d'entre elles ont été obligées de s'absenter de leur travail. D'autres n'ont pas eu d'autres choix que de quitter leur emploi. Le manque de soutien des entreprises est également cité.

Lutter contre les symptômes ou abandonner sa carrière

Les symptômes de la ménopause ont poussé 59% des sondées à prendre des congés parce qu'elles se sentaient de moins en moins efficaces, que la qualité de leur travail était en train de baisser et que leur concentration diminuait. 18% ont répondu s'être absentées pendant plus de huit semaines. La moitié des femmes qui ont répondu à cette question ont fini par démissionner ou par prendre une retraite anticipée.

Le reste du sondage est encore plus édifiant. Une femme sur cinq a laissé passer sa chance d'obtenir une promotion. «L'âge moyen de la ménopause au Royaume-Uni est de 51 ans. C'est précisément au moment où nombre d'entre elles arrivent au sommet de leur carrière. Elles ont acquis de multiples compétences et elles ont une solide expérience à offrir», explique la docteure Louise Newson. Elle regrette que les femmes aient à choisir entre «lutter contre des symptômes souvent débilitants ou laisser derrière elles des carrières pour lesquelles elles ont travaillé si dur».

Ces femmes disent avoir manqué de soutien sur leurs lieux de travail. Parmi les 3.800 personnes interrogées, 60% confirment que les entreprises n'ont pas tenu compte de leur situation. Louise Newson plaide pour que les employeurs fournissent un accompagnement qui réponde aux besoins de ces femmes. Elle que des moyens soient mis à leur disposition, pour leur faciliter l'accès à l'information et pour qu'elles bénéficient de traitements qui soulagent leurs symptômes. «Nous devons aider toutes les femmes ménopausées à exploiter leur potentiel jusqu'au bout de leur carrière», conclut-elle.