Pourquoi ruminons-nous nos peurs à 3h du matin?

Greg Murray est thérapeute, chercheur en psychologie spécialisé dans l'humeur, le sommeil et le rythme circadien, professeur et directeur au Center for Mental Health à la Swinburne University of Technology en Australie. Dans les colonnes de Science Alert, il prend la parole pour répondre à une question très répandue chez bon nombre d'entre nous: Pourquoi ruminons-nous nos peurs lorsqu'on se réveille à 3h du matin? Ces pensées «pénibles et punitives» sont souvent «irrationnelles et improductives». Elles s'évaporent lorsque le jour se lève. Ce phénomène s'explique scientifiquement.

L'étude neuroscientifique du corps humain démontre que ce dernier atteint un tournant aux alentours de 3h du matin. La température centrale du corps augmente, le sommeil, divisé en deux temps, diminue à cette heure-ci avant d'entrer dans sa seconde période, au cours de laquelle il sécrète de la mélatonine (l'hormone du sommeil) et atteint son pic. Les niveaux de cortisol (l'hormone du stress) augmentent aussi. Ces mécanismes s'enclenchent, parce que le corps se prépare à la nouvelle journée qui l'attend. Ils ont aussi pour effet de nous réveiller et cela s'accompagne parfois de stress difficile à gérer physiologiquement.

L'heure de récupération physique et émotionnelle

Greg Murray explique que la plupart du temps, les personnes parviennent à rester endormies malgré les signaux envoyés. Mais le stress active la pleine conscience de soi et augmente les risques d'interruption du sommeil. La période du Covid-19 l'a démontré, illustre le chercheur. «Il existe des preuves que la pandémie est un facteur de stress perturbant le sommeil. Donc, si vous êtes sujets aux réveils à 3h du matin en ce moment, vous n'êtes certainement pas seul.»

À cette période du cycle du sommeil, le corps est en récupération physique et émotionnelle: les conditions physiques et cognitives sont à leur plus bas niveau. Les ressources internes pour lutter contre les problèmes sont donc faibles. S'ajoute à cela l'absence d'autres ressources généralement utiles à l'adaptation d'un être humain, comme «les liens sociaux et les atouts culturels». Sans présence humaine et physique, «nous sommes seuls dans le noir avec nos pensées. Ainsi, l'esprit a en partie raison lorsqu'il conclut que les problèmes qu'il a générés sont insolubles» à cette heure-ci. L'inquiétude prend alors le pas, identifie un problème tourné dans tous les sens et met en évidence le pire des scénarios.

Le chercheur en psychologie ne se contente pas de répondre à la question posée au départ. Il confie ses secrets pour lutter contre les pensées paralysantes qui surviennent à 3h du matin et parvenir à se rendormir. Il conseille d'utiliser la pleine conscience en se concentrant sur sa respiration, de se lever, d'allumer une lumière tamisée et de lire.