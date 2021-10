15% des Américains n'ont jamais écrit de lettre de leur vie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Prendre une feuille et un stylo pour écrire une lettre à quelqu'un, voilà une pratique qui devient de moins en moins courante. Une enquête a été menée aux États-Unis, par YouGov pour CBS News, pour déterminer à quel point la rédaction de lettres manuscrites tombait en désuétude. Sur les 1.717 personnes interrogées, il s'avère que moins d'un tiers a écrit à quelqu'un au cours de l'année écoulée. Par ailleurs, 37% des sondés ont affirmé ne pas avoir envoyé de lettre depuis plus de cinq ans et 15% n'en avoir jamais écrit de leur vie.

Il en va de même pour les personnes recevant des missives: 50% des individus interrogés déclarant ne pas avoir reçu de lettres personnelles envoyées par la poste au cours des cinq dernières années.

Les femmes prennent davantage la plume

Toutes les générations sont concernées par ce phénomène. Le sondage révèle que l'âge n'a pas d'importance: les personnes d'au moins 65 ans ne rédigent pas plus de lettres que les jeunes adultes. Néanmoins, les seniors ont déjà écrit un courrier personnel au cours de leur vie, tandis que seul un adulte sur cinq âgé d'au moins 45 ans a déjà pris la plume.

La différence varie en fonction des sexes: les femmes sont plus susceptibles d'écrire à la main. Sur l'année écoulée, 35% d'entre elles ont rédigé un courrier manuscrit, contre 28% des hommes. Les femmes sont à nouveau majoritaires dans la catégorie des individus ayant écrit une lettre ces cinq dernières années: 20% contre 13% des hommes.

Le développement d'internet explique sans doute pourquoi les gens rechignent à coucher des mots sur le papier. La boîte mail a révolutionné les pratiques. Depuis, les messages s'échangent quasi instantanément.