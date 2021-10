La moitié des enfants américains ont du plomb dans le sang

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism, Bloomberg

Des tests sanguins effectués sur 1,14 million d'enfants sélectionnés dans cinquante États américains –comme le Nebraska, le Missouri et l'Iowa– ont mis en évidence une forte contamination au plomb, un métal lourd toxique. Les analyses effectuées sur des enfants de moins de 6 ans ont montré que la moitié d'entre eux «avaient des plombémies détectables», selon une étude publiée dans la revue JAMA Pediatrics.

Les prélèvements ont été réalisés entre octobre 2018 et février 2020 par une équipe de pédiatres de l'Hôpital pour enfants de Boston, mais aussi du département d'anesthésiologie, de gestion de la douleur et de médecine périopératoire de l'université de Miami. Harvey Kaufman, coauteur de l'étude et directeur médical principal chez Quest Diagnostics Inc., qui a effectué les tests de l'étude, a déclaré que l'équipe était surprise par la quantité d'enfants concernés.

La plupart des enfants touchés n'ont pas d'énormes quantités de plomb dans le sang: seuls 2% d'entre eux sont concernés par un niveau jugé «élevé». Néanmoins, les médecins chargés de l'étude écrivent qu'«aucun niveau d'exposition au plomb sans danger n'a été identifié». Dans les colonnes de Bloomberg, Mirro Markowitz, directeur du programme de prévention et de traitement du saturnisme à l'hôpital pour enfants de Montefiore, explique que «pour le plomb, il n'y a pas de [niveau] trop bas. Nous voulons qu'il soit à zéro».

Les logements vétustes exposent les plus pauvres

Le plomb est connu pour causer des dommages irréversibles sur les jeunes enfants encore en pleine croissance. Il endommage le cerveau ainsi que le système nerveux et peut entraîner des problèmes d'apprentissage, de comportement, d'audition et d'élocution à vie. Ce métal toxique est souvent présent dans la peinture des vieilles maisons, mais aussi dans les tuyaux qui acheminent l'eau.

L'ensemble de ces facteurs ont permis aux auteurs de l'étude de faire un lien entre l'exposition au plomb et la pauvreté. Ces vieux logements fortement exposés au plomb abritent en majorité les communautés noires et hispaniques. «Malgré les progrès réalisés dans la réduction de l'exposition au plomb pédiatrique, des disparités substantielles au niveau individuel et communautaire persistent», écrivent les médecins.

Joe Biden a promis d'éliminer les tuyaux en plomb pour un ensemble d'infrastructures.