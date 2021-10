Selon un ex-conseiller, Trump a grossi à cause de la Maison-Blanche

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

La cuisine de la Maison-Blanche serait-elle responsable de la prise de poids de Donald Trump lors de son mandat? C'est ce qu'affirme Jason Miller, ancien conseiller du président américain, dans une interview diffusée le dimanche 10 octobre par une chaîne de télé britannique. En direct sur le plateau de GB News, il assure que l'ancien chef d'État se porte mieux depuis qu'il n'est plus en fonction.

'Not having the kitchen there 24/7... little bit of golf and a whole lot of endorsement.'



Jason Miller, former adviser to Donald Trump, tells Mark Dolan how the former President has lost weight since leaving office. pic.twitter.com/pGep8wLXpB