Les partisans de Donald Trump s'inquiètent d'une discrimination envers les Blancs

Un sondage portant sur plus de 300 questions et sujets sociaux, politiques et psychologiques a été publié par Project Home Fire en partenariat avec le Center for Politics de l'université de Virginie, aux États-Unis. Parmi les répondants, 1.001 personnes étaient des partisans de Donald Trump et 1.011 de Joe Biden. L'enquête –réalisée en ligne du 22 juillet au 4 août– montre les multiples inquiétudes des sympathisants républicains: 84% d'entre eux «craignent que la discrimination contre les Blancs augmente considérablement au cours des prochaines années». Les pro-Trump sont aussi tracassés par le sort réservé au christianisme.

Selon le commentaire qui accompagne les résultats du sondage, «la politique raciale et ethnique américaine a atteint son point de rupture». Le pays se fracture en deux: d'un côté, les électeurs de Joe Biden considèrent le racisme systémique comme un problème grave; de l'autre, les partisans de Donald Trump craignent une augmentation «considérable» des discriminations envers les personnes blanches au cours des prochaines années.

Les pro-Trump se sentent menacés par l'immigration

Les inquiétudes de certains Républicains ne s'arrêtent pas là. Ils estiment que «l'immigration apparaît comme l'un des principaux problèmes». Pour seulement 49% d'entre eux, les Hispaniques et les Asiatiques sont victimes de discrimination, tandis que 87% des Démocrates estiment que c'est le cas.

Le sondage met en évidence les angoisses tapies derrière ces chiffres: «Les électeurs de Trump craignent de souffrir personnellement, socialement, culturellement et économiquement des effets de l'immigration», peut-on lire en commentaire.

Une majeure partie des pro-Trump ne se soucie pas non plus de protéger les droits des personnes LGBT+: seuls 39% des Républicains s'en inquiètent contre 80% des Démocrates. Cette tendance se retrouve également pour ce qui concerne les droits des minorités religieuses et sexuelles.