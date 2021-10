Avec Odella.fr, le deuil n’est plus tabou

Alors qu’elle est, tôt ou tard, l’affaire de tous, la mort est sans conteste un sujet tabou dans notre société. Au siècle dernier, s’il était commun de décéder à domicile avec des veillées funèbres rassemblant les proches pendant plusieurs jours, aujourd’hui plus de 80 % des individus décèdent dans les hôpitaux, à l’abri des regards.

Cacher la mort pourrait aussi invisibiliser le deuil. Pourtant, c’est bien par le biais de la parole avec les proches que l’on peut redonner du sens à cette épreuve.

Une plateforme pour les services funéraires

Dans le cheminement du deuil, l’accompagnement par des proches, des associations ou encore des psychologues, est nécessaire et contribue à soulager la peine. Après un décès, la coutume consiste à publier un avis dans un journal pour prévenir le plus grand nombre de la disparition du proche.

En consultant les avis de décès publiés, les relations du défunt sont informées du lieu, de la date et de l’heure des obsèques et peuvent envoyer leurs condoléances et des fleurs à la famille. Par une volonté d’accompagner au mieux les familles endeuillées, Odella.fr s’est imposée comme la plateforme sur-mesure qui réunit tous ces services funéraires.

Grâce à cette plateforme, les agents funéraires chargés des obsèques d’un défunt peuvent créer un compte en ligne, rédiger l’avis de décès, le publier et de nombreux outils de personnalisation sont mis à la disposition sur le site. Chacun peut y partager ses souvenirs du défunt et témoigner d’un message d’affection et de condoléances.

Alléger les formalités

En cette période de pandémie, ce service en ligne présente également l’avantage non négligeable d’éviter les déplacements, de rendre hommage, de laisser parler ses émotions à tout moment, de n’importe quel endroit du monde. Il vous permet ainsi d’ouvrir la voie vers la résilience sans les contraintes sanitaires.

La plateforme propose aussi divers services pour faciliter les formalités relatives au décès. Un annuaire en ligne répertorie les pompes funèbres françaises sur tout le territoire. Afin de nous aider dans le casse-tête administratif après un décès, plus de 300 fiches pratiques sont mises à disposition sur la prévoyance, la succession, ou encore sur les aspects juridiques.

Pour chaque étape de la fin de vie, ces conseils actualisés sont prodigués par de nombreux experts du secteur funéraire.

Votre hommage aux stars

Vous souhaitez faire livrer des fleurs, adresser un message ou publier un hommage papier à Johnny ou Jean-Paul Belmondo? C’est également une possibilité que vous offre Odella.

L’hommage aux stars a fait ses preuves sur cette plateforme et les fans plébiscitent ce type de services.

Dernier décès en date marquant d’une célébrité partie à l’âge de 78 ans: Bernard Tapie. Les personnalités du monde politique, économique, sportif, médiatique et même artistique, ont pu adresser des messages de condoléances à l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Mais vous pouvez, vous aussi, en quelques clics seulement, perpétuer ce lien qui vous unit à la personne que vous admiriez.

Crédit photo: pexels