«Coups de vieux», le podcast qui brise les tabous et clichés autour de la sexualité des seniors

Temps de lecture: 2 min

La sexualité et la vieillesse figurent souvent parmi les sujets que l'on rechigne un peu à aborder. Bien que cette gêne tende à s'amoindrir de nos jours, beaucoup préfèrent encore fermer les yeux lorsqu'il s'agit d'évoquer la vie intime au troisième âge. Pourtant, nous avons tant à apprendre de nos prédécesseurs et de leurs expériences. C'est là qu'intervient Coups de vieux, un podcast produit par Oldyssey, média créé par Clément Boxebeld et Julia Mourri, qui a vocation à «prendre le contrepied du discours ambiant et parler autrement de la vieillesse, en donnant la parole aux premiers concernés».

Grâce à ses neuf épisodes d'une vingtaine de minutes publiés tous les dimanches durant l'été 2021, et aux profils aussi variés qu'attachants qui le composent, Coups de vieux donne à entendre les témoignages de celles et ceux qui poursuivent une vie sexuelle riche et épanouie, se remémorent leur découverte de la sexualité, leurs diverses rencontres et expériences, ou font le point sur l'évolution de leur inimitié et plus largement sur celle des mœurs.

Le sexe, c'est la vie

La mise en son, sobre mais amplement suffisante pour valoriser ce type de témoignage, laisse la place aux émotions et surtout, à la réflexion. Car si le ton est globalement léger, les questions soulevées par ce podcast n'en restent pas moins importantes. En partant du postulat plus ou moins universel selon lequel quand on est vieux, on ne baise plus, Coups de vieux s'affaire à répondre à des interrogations que l'on peut juger existentielles. Comment le temps influe-t-il sur notre sexualité? Comment maintenir une vie sexuelle alors que notre corps commence à fatiguer? Peut-on encore nouer des relations charnelles ou sentimentales quand on a conscience que notre temps sur Terre s'amenuise? Ou encore, quel est l'impact de la ménopause sur la vie sexuelle d'une femme?

Ce podcast aborde donc des thèmes majeurs de la sexualité (la libido, la masturbation, le libertinage, le plaisir, l'homosexualité, les fantasmes, la pornographie, etc.) via le regard de personnes plus ou moins âgées et les connaissances acquises au cours de leur vie. Son intérêt réside également dans son habileté à parler de la vie en général, à travers le prisme de la sexualité.

Entre désir et sagesse

Si la plupart des personnes interviewées sont des anonymes, Coups de vieux nous offre notamment les témoignages de Caroline Ida, 61 ans, mannequin, «influenceuse silver» et créatrice du compte Instagram @fiftyyearsofawoman, qui lutte contre l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans. Ou bien celui de Brigitte Lahaie, chroniqueuse, animatrice radio et ex-star du porno des années 1970. À 65 ans, l'ancienne actrice de films pour adultes revient sur ses débuts dans le milieu du X, notre regard sur la pornographie, l'évolution du milieu, et sur ce que cela signifiait à l'époque en matière d'expression, de fantasmes et de libération sexuelle.

Avec beaucoup de sagesse, Brigitte Lahaie nous fait profiter de son expertise et nous parle de sexologie, de transmission du savoir sexuel, de perception de son corps, d'acceptation de soi, de sensualité, de désir, de sexualité post-maternité, de ménopause ou encore de fluctuation des envies au fil du temps.

Coup de vieux propose une belle prise de recul sur la vieillesse pour lutter contre la peur de vieillir et appréhender plus sereinement le temps qui passe en nous prouvant que la vie, les rêves et les désirs ne s'arrêtent pas après un certain âge (parfois même, bien au contraire!). Une série qui nous donnerait presque envie de vieillir plus vite.

